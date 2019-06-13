Здесь нет Ютуба, а за доллар можно купить 14 литров бензина. Приключения россиян в Иране

Источник: Спорт-Экспресс

Удивительная страна — Иран. Колоритная. Люди здесь добрые. Идешь по улице — машут, улыбаются. Один прохожий предложил записать его номер телефона — на случай, если мне понадобится любого рода помощь. Гид российской сборной говорит, что легко могут позвать домой. А если останешься на ночлег, воспримут за честь. Гостей тут любят. И совсем ими не избалованы.

Местные чтут традиции. В шортах на улице их не увидишь. Даже в +50 (а здесь и так бывает). Но вот к иностранцам иранцы лояльны, свои правила не навязывают. Шорты так шорты, никто слова не скажет. И даже косых взглядов не будет.

Вместе с тем даже в больших гостиницах четкое гендерное разделение. Так, посетить бассейн или фитнес-зал в отеле, где остановилась наша сборная, мужчины могут только после 16 часов. Женщинам отведено время с 9 до 15. Даже тренажерами пользоваться одновременно нельзя. Соответственно, женщин на трибунах на предстоящем волейболе не будет.

И еще про время. Разница с Москвой здесь не один час, не два, а 1,5! Почему так — непонятно.

В Иране плохой интернет, а Фейсбук и Ютуб вообще заблокированы. Зато очень хороший бензин. По словам гида, средняя цена — 14 литров за доллар. Нужен дизель? За один бакс вам зальют 30 л.

В общем, контрастов тут с избытком.

На трибунах будет безумие

Волейбол ожидается сумасшедший. Нечасто в Лиге наций получаются такие конкурентные квартеты. Тот случай, когда каждая сборная реально может как выигрывать, так и проиграть все три матча.

Но дело даже не в этом. Урмия, как все здесь с гордостью говорят — столица азиатского волейбола. Тут по нему натурально сходят с ума. Как только на онлайн-продажу выставили билеты — в первый же день поступило более 200 тысяч запросов. А вместимость арены — только 6000 зрителей.

Когда в ночи к отелю приехала иранская сборная, возле входа собрались сотни людей. А уж когда из автобуса вышла главная звезда — Саид Маруф, началось настоящее безумие. Народ скандировал его фамилию, пел песни, кто-то просто орал от восторга. Что же будет твориться на играх?

Хади, гид сборной, рассказал, что некоторые команды, приезжая в Урмию на матчи чемпионата Ирана, берут с собой беруши. На подаче свист такой, что в Тегеране слышно. А тайм-ауты бесполезны в том смысле, что даже в сантиметрах от себя ничего не услышишь.

Иранская команда сейчас, к слову, на ходу. У Маруфа и компании в Лиге наций пять побед при одном поражении. Такая же статистика у России. Но очков у нас меньше. Иранцы свой единственный матч (Бразилии) проиграли в пяти партиях, россияне (Франции) — в четырех.

Ключевой тур

С остальными соперниками должно быть попроще хотя бы в плане атмосферы. А по части игры — не факт.

Вот поляки. Тут даже говорить нечего — победители двух последних чемпионатов мира. Стоит что-то добавлять? Кстати, у них особенные отношения с местной сборной. Об этом подробнее в одном из следующих репортажей.

Канадцы сейчас переживают лучший период в истории. На Олимпийских играх-2016 в Рио они были пятыми, в Мировой лиге-2017 — третьими. Сейчас Польша и Канада в турнирной таблице сразу за нами.

В плане перспектив по выходу в «Финал шести» для каждой из четырех команд нынешний тур во многом определяющий.

Именно поэтому главный тренер россиян Туомас Саммелвуо предпочел сыграть здесь мощным составом. В Иране все те же, кто феерил на прошлой неделе в Уфе.

И не факт, что главный тренер будет пробовать что-то новое. Вероятно, в доигровке будут выходить Егор Клюка и Дмитрий Волков, в диагонали — Виктор Полетаев, пасовать — Игорь Кобзарь, на позиции либеро Валентин Голубев, а на блоке пару Ильясу Куркаеву составит либо Иван Яковлев, либо Игорь Филиппов.

Задача российской сборной — набрать в Урмии максимальное количество очков, чтобы комфортно чувствовать себя в турнирной таблице. В этом случае в оставшихся турах в Бразилии и Австралии можно будет экспериментировать по полной программе и дать шанс тем, у кого игрового времени было пока не так много.

Расписание игр

14 июня. 14:00*. Россия — Польша

15 июня. 14:00. Россия — Канада

16 июня. 17:00. Иран — Россия

*время московское.

Положение команд

1. Бразилия — 18 очков (6 побед, 0 поражений). 2−3. Иран, Франция — 16 (5−1). 4. Россия — 14 (5−1). 5−6. Италия, Канада — 12 (4−2), 7. Польша — 11 (4−2)…

Состав сборной России

Связующие — Дмитрий Ковалев («Урал»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»);.

Диагональные — Денис Земченок («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»);.

Доигровщики — Ярослав Подлесных («Кузбасс»), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба — «Факел»), Федор Воронков («Нова»);.

Блокирующие — Илья Власов («Динамо»), Иван Яковлев («Факел»), Игорь Филиппов («Урал»), Ильяс Куркаев («Локомотив»);.