Российские волейболистки лишились шансов на выход в финальный раунд Лиги наций

Сборная России проиграла девятую встречу на турнире при трех победах, российские волейболистки набрали 10 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. В плей-офф Лиги наций попадают команды, занявшие первые пять мест на предварительном этапе. При этом китаянки, занимающие пятое место (26 очков), квалифицируются в следующий этап на правах хозяев турнира.