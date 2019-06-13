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13 июня, источник: ТАСС

Российские волейболистки лишились шансов на выход в финальный раунд Лиги наций

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии со счетом 1−3 (25:22, 21:25, 15:25, 21:25) в 12-м матче предварительного этапа Лиги наций и потеряла шансы на выход в финальный раунд турнира. Игра прошла в Италии.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России проиграла девятую встречу на турнире при трех победах, российские волейболистки набрали 10 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. В плей-офф Лиги наций попадают команды, занявшие первые пять мест на предварительном этапе. При этом китаянки, занимающие пятое место (26 очков), квалифицируются в следующий этап на правах хозяев турнира.

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На данный момент шестыми идут японки, набравшие в 12 встречах 21 очко. До завершения предварительного раунда сборная России проведет еще три матча, в которых сможет набрать максимум 9 очков. Таким образом, россиянки потеряли шансы на попадание в плей-офф.

В 13-м туре российские волейболистки сыграют против сборной США, встреча состоится 18 июня.

Предварительный раунд Лиги наций завершится 20 июня.

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