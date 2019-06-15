Белорусские волейболисты проведут решающие матчи за выход в «Финал четырех» Евролиги

Команда под руководством Виктора Бекши сыграет сегодня в 17.00 в Запорожье на площадке спорткомплекса «Юность» против Украины. Обе команды уже встречались в Минске 1 июня, победа осталась за белорусами — 3:1. Поражение в гостях от чехов (1:3), остающееся единственным на групповой стадии белорусов, не гарантировало им участие в «Финале четырех» за тур до окончания групповой стадии. Украинские волейболисты побеждали в Евролиге в 2017 году.

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Турнирное положение группы С: Беларусь — 12 очков (4 победы; 5 матчей), Украина — 10 (3;5), Чехия — 8 (3;5), Финляндия — 0 (0;5).

«Финал четырех» пройдет в Таллине 21—22 июня . Кроме Эстонии, в решающую стадию путевки получили победители групп А и В — Турция и Нидерланды.

Женская сборная Беларуси по волейболу в Аликанте в 20.00 встретится с Испанией. Команда с Пиренеев уступила в Минске 1:3, выиграв одну партию с явным преимуществом, что должно насторожить болельщиков белорусок. В Минске испанки после удачного старта изменили состав и не смогли вернуть преимущество. Как будет в решающем матче? Станет известно из трансляции на телеканале «Беларусь 5», который покажет оба матча национальных сборных Беларуси.

Турнирное положение группы С: Беларусь — 14 очков (5 побед; 5 матчей), Испания — 12 (4;5), Финляндия — 3 (1;5), Азербайджан — 1 (0; 5).