Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кот-д`Ивуар0
Уганда1
Футбол. Сборные
15.06
Индонезия6
Вануату0
Футбол. Сборные
19:00
Египет
Гвинея
Футбол. Сборные
20:45
Сенегал
Нигерия
Футбол. Сборные
21:00
Алжир
Мали
Футбол. Сборные
17.06
Тунис
Бурунди
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
16Россия победила Кипр в отборе Евро-2020
15 июня, источник: ТАСС

Сборная России по волейболу одержала седьмую победу в Лиге наций, обыграв канадцев

ТАСС, 15 июня. Мужская сборная России одержала победу над командой Канады в восьмом матче волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в иранской Урмии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3−1. В первом матче на турнире сборная России уступила французам со счетом 1−3, затем обыграла японцев (3−1), сербов (3−2), португальцев (3−0), американцев (3−0), итальянцев (3−0) и поляков (3−1).

Читайте также
Здесь нет Ютуба, а за доллар можно купить 14 литров бензина. Приключения россиян в Иране

Следующую встречу российские волейболисты проведут 16 июня против сборной Ирана там же в Урмии.

Сборная России возглавила турнирную таблицу Лиги наций, одержав семь побед и набрав 20 очков. Далее расположились команды Ирана и Франции, одержавшие шесть побед в семи играх (19 очков).

На предварительной стадии Лиги наций 16 команд проводят однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.

 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Невозможное возможно. Украина выиграла чемпионат мира
ЦСКА решил судьбу травмированного Дзагоева
6 легионеров, пожелавших стать россиянами
Аргентина не выиграет серьезный трофей, пока в ней играет Месси
У Глушакова «все в рабочем режиме». «Спартак» вышел из отпуска
Американец выиграл $100000, поверив в худшую команду НХЛ
Роналду не попал в топ-10 лучших игроков сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь