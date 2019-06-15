Сборная России по волейболу одержала седьмую победу в Лиге наций, обыграв канадцев

Матч завершился со счетом 3−1. В первом матче на турнире сборная России уступила французам со счетом 1−3, затем обыграла японцев (3−1), сербов (3−2), португальцев (3−0), американцев (3−0), итальянцев (3−0) и поляков (3−1) .

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На предварительной стадии Лиги наций 16 команд проводят однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.