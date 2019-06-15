Есть седьмая победа подряд России. Но с Канадой пришлось помучаться

Источник: РИА "Новости"

Победа сборной России в матче с Польшей получилась внешне уверенной, однако ситуация с игрой крайних нападающих выглядела пугающе. Волков атаковал с процентом в районе 11, Клюка и Полетаев выглядели лучше, но также не добрались до отметки в 50 процентов успешных атак. Лишь Подлесных был более или менее в порядке, но Туомас Саммельвуо стал его активно использовать, когда Россия уже перехватила инициативу у поляков. Зато великолепно действовал первый темп от Куркаева и Яковлева.



На матч с Канадой тренерский штаб сборной России произвёл сразу четыре изменения в стартовом составе. На площадке появились Ковалёв, Земчёнок, Подлесных и Филиппов вместо Кобзаря, Полетаева, Волкова и Яковлева. Из тех, кто начинал матч с Польшей, остались только Клюка и Куркаев. Валентин Голубев по-прежнему действовал на позиции либеро.

Вытащили концовку

Канадцы, которые перед началом матча считались явными аутсайдерами по версии букмекеров, здорово начали встречу. Они уверенно действовали в защите, не давая возможность россиянам добивать до пола. Если накануне подопечные Саммельвуо сразу стали активно использовать первый темп, то сегодня предпочитали действовать через края. Канадцы вели в счёте к первому техническому перерыву — 8:6. И после паузы держали небольшой отрыв — 12:10, 13:11.

У соперника здорово выглядел диагональный Шерон Вернон-Эванс, который атаковал практически без ошибок. Если у него идёт игра, остановить его порой очень сложно. Тем не менее, ко второму техническому перерыву россияне сумели выйти вперёд -16:15. Случилось это на подаче Подлесных. В одном из эпизодов Земчёнок просто перебрасывал мяч через сетку, но сделал это так хитро, что ввёл в ступор всю сборную Канады. Следом Подлесных выбил соперника с приёма, и Ковалёв уверенно атаковал с ходу.

В концовке были «качели», канадцы вели со счётом 23:22, но затем Подлесных провёл успешную атаку, а затем Земчёнок исполнил отличную подачу. Россияне получили сетбол, который реализовали с первой же попытки. Канадцы на этот раз справились с подачей Земчёнка, но атака первым темпом пришлась в сетку — 25:23.

Уничтожали соперника

По итогам первого сета тревожило преимущество канадцев на блоке — 3:0. Причём тревожил именно ноль в активе наших ребят, потому что почти все блоки у соперника были одиночными и вряд ли могли говорить о какой-то системности.



Сборная Канады здорово начала вторую партию, поведя со счётом 3:1. Россияне пытались действовать быстро, но не всегда это получалось. Зато при счёте 2:3 подопечные Саммельвуо набрали первые очки на блоке, и сразу два подряд, впервые выйдя вперёд в этой партии — 4:3. А на первый технический ушли и вовсе с перевесом в четыре мяча — 8:4. А могло бы быть 7:5, если бы Саммельвуо и игроки сборной России не настояли на челлендже, который впоследствии показал, что на самом деле никакого касания у наших не было ни на блоке, ни в защите после атаки канадцев.

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Что это было?

После паузы на подаче Клюки российские волейболисты продолжили уничтожать соперника, который явно поплыл — 10:4. Тренерский штаб канадцев взял тайм-аут, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. Соперник сумел «сняться» лишь со второй попытки. Отрыв в 5−6 очков держался ещё какое-то время и казалось, что довести партию до победы сборной России не составит никакого труда. Но то, что начало происходить далее, было сложно объяснить.



Ситуация поменялась полностью. Подопечные Саммельвуо умудрились отдать Канаде семь мячей подряд. Счёт из 15:10 превратился в 15:17! А потом в 17:21, 18:22. Россияне играли слишком просто, и соперник легко разгадывал все наши ходы. Удачная атака Земчёнка и последующий блок сократили отставание до двух очков — 20:22. А потом и вовсе до одного. Но чуда не произошло. Канадцам ещё и сильно повезло в одном из эпизодов. Итог — победа со счётом 25:22 и надо было начинать всё заново.

Без нервов никак не можем

Если после первого сета беспокоили проблемы на блоке, то после второго — расклад сил по эйсам. Канадцы повели в этом компоненте со счётом 6:3, при этом большинство эйсов было сделаны именно во второй половине второй партии. Из положительного необходимо отметить классный процент атак у Дениса Земчёнка, колеблющийся в районе 60−70 процентов на тот момент.

На третий сет у России вышли Волков и Кобзарь, которых Саммельвуо использовал ещё во второй партии. Россияне активировали эффект дежа вю в начале этого сета. Снова повели с разницей в пять очков — 8:3. И снова этот результат был добыт на подаче Егора Клюки.

Во время технического тайм-аута Саммельвуо активно подсказывал своим игрокам, чтобы они не расслаблялись. Думается, что финского специалиста посещали схожие мысли про то, что где-то он уже видел такую картину.

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Затащили на характере

И не зря посещали. Канадцы сравняли счёт — 9:9! Пришлось долго и муторно возвращать преимущество, которое в определённый момент достигло шести очков — 17:11. Но, очевидно, россияне не искали лёгких путей в этой встрече и снова подпустили соперника на близкое расстояние — 21:19. К счастью, концовка на этот раз прошла без эксцессов. Очень помогла в этом игра у сетки. По очкам на блоке россияне вышли вперёд — 10:8. И выиграли третью партию — 25:20.



К этому моменту Саммельвуо уже заиграл Виктора Полетаева, так что на четвёртый сет вышел, по сути, тот состав, который начинал игру с Польшей. Наш боевой состав неудачно начал партию, отпустив соперника вперёд — 6:9, 8:11. Но потом россияне набрали пять очков подряд и вышли вперёд — 13:11. Помучаться с канадцами пришлось до самого конца. Североамериканцы никак не хотели сдаваться, но в нервной концовке сборная России добилась победы — 25:23. Это седьмая победа подряд в исполнении наших волейболистов, которая позволила выйти на первое место в Лиге наций. Пусть и, скорее всего, временно.