Есть седьмая победа подряд России. Но с Канадой пришлось помучаться
Российские волейболисты продолжают раскидывать соперников в Лиге наций. Хотя с канадцами возились очень долго.
Российские волейболисты продолжают раскидывать соперников в Лиге наций. Хотя с канадцами возились очень долго.
Победа сборной России в матче с Польшей получилась внешне уверенной, однако ситуация с игрой крайних нападающих выглядела пугающе. Волков атаковал с процентом в районе 11, Клюка и Полетаев выглядели лучше, но также не добрались до отметки в 50 процентов успешных атак. Лишь Подлесных был более или менее в порядке, но Туомас Саммельвуо стал его активно использовать, когда Россия уже перехватила инициативу у поляков. Зато великолепно действовал первый темп от Куркаева и Яковлева.
На матч с Канадой тренерский штаб сборной России произвёл сразу четыре изменения в стартовом составе. На площадке появились Ковалёв, Земчёнок, Подлесных и Филиппов вместо Кобзаря, Полетаева, Волкова и Яковлева. Из тех, кто начинал матч с Польшей, остались только Клюка и Куркаев. Валентин Голубев
Канадцы, которые перед началом матча считались явными аутсайдерами по версии букмекеров, здорово начали встречу. Они уверенно действовали в защите, не давая возможность россиянам добивать до пола. Если накануне подопечные Саммельвуо сразу стали активно использовать первый темп, то сегодня предпочитали действовать через края. Канадцы вели в счёте к первому техническому перерыву — 8:6. И после паузы держали небольшой отрыв — 12:10, 13:11.
У соперника здорово выглядел диагональный Шерон
По итогам первого сета тревожило преимущество канадцев на блоке — 3:0. Причём тревожил именно ноль в активе наших ребят, потому что почти все блоки у соперника были одиночными и вряд ли могли говорить о
Сборная Канады здорово начала вторую партию, поведя со счётом 3:1. Россияне пытались действовать быстро, но не всегда это получалось. Зато при счёте 2:3 подопечные Саммельвуо набрали первые очки на блоке, и сразу два подряд, впервые выйдя вперёд в этой партии — 4:3. А на первый технический ушли и вовсе с перевесом в четыре мяча — 8:4. А могло бы быть 7:5, если бы Саммельвуо и игроки сборной России не настояли на челлендже, который впоследствии показал, что на самом деле никакого касания у наших не было ни на блоке, ни в защите после атаки канадцев.
После паузы на подаче Клюки российские волейболисты продолжили уничтожать соперника, который явно поплыл — 10:4. Тренерский штаб канадцев взял
Ситуация поменялась полностью. Подопечные Саммельвуо умудрились отдать Канаде семь мячей подряд. Счёт из 15:10 превратился в 15:17! А потом в 17:21, 18:22. Россияне играли слишком просто, и соперник легко разгадывал все наши ходы. Удачная атака Земчёнка и последующий блок сократили отставание до двух очков — 20:22. А потом и вовсе до одного. Но чуда не произошло. Канадцам ещё и сильно повезло в одном из эпизодов. Итог — победа со счётом 25:22 и надо было начинать всё заново.
Если после первого сета беспокоили проблемы на блоке, то после второго — расклад сил по эйсам. Канадцы повели в этом компоненте со счётом 6:3, при этом большинство эйсов было сделаны именно во второй половине второй партии. Из положительного необходимо отметить классный процент атак у Дениса Земчёнка, колеблющийся в районе 60−70 процентов на тот момент.
Во время технического
И не зря посещали. Канадцы сравняли счёт — 9:9! Пришлось долго и муторно возвращать преимущество, которое в определённый момент достигло шести очков — 17:11. Но, очевидно, россияне не искали лёгких путей в этой встрече и снова подпустили соперника на близкое расстояние — 21:19. К счастью, концовка на этот раз прошла без эксцессов. Очень помогла в этом игра у сетки. По очкам на блоке россияне вышли вперёд — 10:8. И выиграли третью партию — 25:20.
К этому моменту Саммельвуо уже заиграл Виктора Полетаева, так что на четвёртый сет вышел, по сути, тот состав, который начинал игру с Польшей. Наш боевой состав неудачно начал партию, отпустив соперника вперёд — 6:9, 8:11. Но потом россияне набрали пять очков подряд и вышли вперёд — 13:11. Помучаться с канадцами пришлось до самого конца. Североамериканцы никак не хотели сдаваться, но в нервной концовке сборная России добилась победы — 25:23. Это седьмая победа подряд в исполнении наших волейболистов, которая позволила выйти на первое место в Лиге наций. Пусть и, скорее всего, временно.
Александр Говоров