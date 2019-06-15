Кленовый сироп для Клюки. У России седьмая победа подряд

Источник: Спорт-Экспресс

Лига наций-2019. Мужчины

Россия — Канада — 3:1 (25:23, 21:25, 25:20, 25:23).

Если принять за аксиому, что для волейболиста главный подарок — это игра и победа в ней, то Егор Клюка — счастливчик. 15 июня 2017 года он в свой день рождения набрал 11 очков в матче с Польшей (3:0). Через год все те же 11 очков в победной встрече против Аргентины. Сегодня в активе Егора девять результативных действий в трудной игре, которая так же закончилась в нашу пользу. В день рождения Клюки сборная России не проигрывает.

Перестановки

Главный тренер россиян Туомас Саммелвуо в преддверии тяжелейший игры с Ираном произвел несколько замен. Во-первых, дал отдохнуть Дмитрию Волкову и Виктору Полетаеву. Вместо них вышли Ярослав Подлесных и Денис Земченок соответственно. Пасовал Дмитрий Ковалев. На блоке Ивана Яковлева заменил Игорь Филиппов. Но их ротация в этой Лиги наций носит постоянный характер.

Болельщики с самого начала обозначили приоритет: в этой игре они болели не за нас. Оно и хорошо, надо привыкать — завтра будет полнейшая жесть. А сегодня местные, возможно, хотели немного поддержать канадцев после вчерашнего.

Иранцы при сумасшедшей поддержке трибун накануне просто разнесли их. Североамериканцы сопротивлялись только во втором сете. Нам это было не особенно на руку. Лучше бы матч длился подольше, вымотал соперников посильнее. А так они хоть и позитива от игры не получили, но сохранили свежесть.

А вот Урмия после победы гудела. В натуральном смысле. Машины кружили по городу и бесконечно сигналили, поздравляя друг друга. Возле нашего отеля шум прекратился за полночь. И то — вмешались полицейские.

Провал, который едва не изменил все

Сразу стало понятно, что игра будет тяжелой. В первой партии горели 21:22, но в одном из эпизодов очень здорово выручил Валентин Голубев, а при 23:23 навылет подал Земченок. Сетбол сразу же реализовали — постарался блок.

Просто чудесно начиналась вторая партия. Клюка выдал мощнейшую серию подач — и Россия оторвалась до «плюс» семь — 11:4. Казалось, все тут понятно. Возможно, и с матчем.

Вот и команду такой задел расслабил. Ну, один мяч проиграли. Ну, другой. Такое преимущество же не растерять. Это как миллион в «Пятерочке» за день потратить.

Оказалось, возможно все. На подаче молодого канадского блокирующего Джимиа преимущество растворилось начисто. Больше того, в середине партии мы проигрывали 15:17! Россия была в психологическом нокдауне, канадцы — на подъеме. Вот уже 18:22.

Для спасения нужна подача. И Земченок ее оформляет. Эйс! А розыгрышем ранее Куркаев «чехлит» Вернона-Эванса, который растерзал нашу защиту в «Финале шести» Мировой лиги-2016. 21:22 — можно вытаскивать!

Увы, обиднейшая «сопля» на подаче канадцев сводит погоню на нет.

Сет имени Полетаева

Важно было сразу же утихомирить поймавших кураж канадцев. И как можно жестче. Чтобы поняли: тот сет — недоразумение.

В этой связи Саммелвуо выпустил на третью партию Волкова, Клюку, Кобзаря. И снова на подаче Егора появился отрыв. 8:3.

После второго сета никто при таком счете вперед уже не забегал. И правильно.

Буквально пара минут — и на табло горели 9:9. Неужто опять на те же грабли?

Вроде нет — 17:11. Но канадцы снова сократили до плюс два. Эти горки продолжались до конца игры. То мы выигрываем сериями, то проигрываем.

На концовку главный тренер выпустил Полетаева. И Виктор не подвел. На его подачах судьба партии и была решена.

И именно он стал героем четвертой, реализовав восемь атак из 12 (в какой-то момент было семь из восьми) и поставив победную точку в игре. У нашей сборной седьмая победа подряд.

Судьям в завтрашнем матче не позавидуешь

Теперь традиционная рубрика «иранский колорит».

Запароленный на арене вай-фай в первый же день знала, наверное, вся миллионная Урмия. Происходило это примерно так: кто-то с трибун попросил кого-то из журналистов поделиться. Отказывать тут не принято. Особенно знакомым. А знают друг друга здесь примерно все. В итоге и без того медленный интернет совсем загрустил.

А местный журналист на пресс-конференции задал настолько длинный вопрос, что длился он, наверное, дольше, чем, собственно, вся пресс-конференция.

Но это мелочи. Интересно, каким будет судейство завтра. Арбитры тут как на подбор — из волейбольных держав. На матче с Польшей работал специалист из Бахрейна. Он несколько раз менял свои решения после просмотра. Не в том смысле, что сначала отдавал очко одной команде, а после видеочелленджа — другой. Уже после видеопросмотра он мог несколько раз поменять свою позицию. Сегодня судил марокканец. И тоже временами терялся, порой размахивая руками как мельница — туда-сюда-туда-сюда.