Мужская сборная Беларуси по волейболу уступила команде Украины, но вышла в финал четырех золотой Евролиги

В решающем матче против команды Украины, который прошел в Запорожье, подопечным Виктора Бекши достаточно было выиграть две партии, с чем они справились.

Определяющим стал четвертый сет. При равном счете важный мяч забил Павел Куклинский, а вскоре Сергей Бусел поставил блок атаке хозяев площадки. В составе белорусов реализовал сетбол Родион Мискевич.

При счете 2:2 по партиям в заключительном сете команды провели замены в составах. В результате украинские волейболисты смогли при родных трибунах добиться итоговой победы — 3:2 (23:25, 25:23, 25:22, 23:25, 15:11).

Наиболее результативным игроком встречи в белорусской сборной стал Родион Мискевич (22 очка), а в составе команды Украины — Ян Ерещенко и Юрий Семенюк (по 17 очков).

Турнирное положение группы С: Беларусь — 13 очков (4 победы; 6 матчей), Украина — 12 (4;6), Чехия — 8 (3;5), Финляндия — 0 (0;5).

«Финал четырех» золотой Евролиги пройдет в Таллинне 21—22 июня . Кроме Эстонии и Беларуси в решающую стадию путевки получили победили групп А и В — Турция и Нидерланды.