Иран обыграл Польшу, отодвинув Россию с первого места группы Лиги наций

В восьми поединках турнира иранцы потерпели лишь одно поражение, уступив сборной Бразилии — 2:3. У Польши после сегодняшней неудачи стало одинаковое количество побед и поражений — по четыре. Сборная Ирана с 21-м очком возглавляет группу, на одно очко опережая россиян. Поляки располагаются на седьмом месте. У них 12 очков.