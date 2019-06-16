Красильников и Стояновский не вышли в финал Мирового тура по бич-волею

В полуфинальном матче Красильников и Стояновский в субботу уступили норвежскому дуэту Андерс Бернтсен Мол/Кристиан Сандли Сёрум со счетом 1−2 (23:25, 21:19, 21:23).

В другом полуфинальном матче турнира сыграет еще один российский дуэт в составе Константина Семенова и Ильи Лешукова, а противостоять россиянам будут бразильцы Эвандро Гонсалвеш Оливейра Жуниор и Бруно Оскар Шмидт.