Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Египет
Гвинея
Футбол. Сборные
19:30
Марокко
Замбия
Футбол. Сборные
20:45
Сенегал
Нигерия
Футбол. Сборные
21:00
Алжир
Мали
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис
Бурунди
Все события
Фоторепортажи
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
13:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Красильников и Стояновский не вышли в финал Мирового тура по бич-волею

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не смогли пробиться в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Варшаве.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В полуфинальном матче Красильников и Стояновский в субботу уступили норвежскому дуэту Андерс Бернтсен Мол/Кристиан Сандли Сёрум со счетом 1−2 (23:25, 21:19, 21:23).

В другом полуфинальном матче турнира сыграет еще один российский дуэт в составе Константина Семенова и Ильи Лешукова, а противостоять россиянам будут бразильцы Эвандро Гонсалвеш Оливейра Жуниор и Бруно Оскар Шмидт.

 В Москве трагически погибла 26-летняя звезда киберспорта
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Снова Мария: Шарапова возвращается на корт
Контракт Панарина, награда для Кучерова: гид по межсезонью НХЛ
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха за 170 млн евро
Российский экипаж финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Маурицио Сарри назначен главным тренером «Ювентуса»
Россиянка выиграла турнир в Польше с лучшим результатом сезона
«Бавария» сделала предложение об аренде футболиста «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь