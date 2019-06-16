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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Польши победила канадцев в Лиге наций

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мужская сборная Польши по волейболу победила команду Канады в матче предварительного этапа Лиги наций.

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Встреча соперников сборной России по группе, прошедшая в Урмии (Иран), завершилась со счетом 3−1 (25:20, 25:27, 25:20, 28:26) в пользу польской команды.

Позднее в воскресенье сборная России сыграет с командой Ирана.

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