Сборная Польши победила канадцев в Лиге наций
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мужская сборная Польши по волейболу победила команду Канады в матче предварительного этапа Лиги наций.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мужская сборная Польши по волейболу победила команду Канады в матче предварительного этапа Лиги наций.
Встреча соперников сборной России по группе, прошедшая в Урмии (Иран), завершилась со счетом 3−1 (25:20, 25:27, 25:20, 28:26) в пользу польской команды.
Позднее в воскресенье сборная России сыграет с командой Ирана.