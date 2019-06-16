Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций

На предварительной стадии Лиги наций 16 команд проводят однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.