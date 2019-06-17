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13:22 (мск), источник: ТАСС

Тренер Панков: Задача волейболисток РФ выйти в «Финал шести» Лиги наций была невыполнима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу не имела шансов выйти в финальный этап Лиги наций без основных игроков. Об этом сообщил в понедельник журналистам главный тренер сборной России Вадим Панков.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее женская сборная России проиграла команде Италии со счетом 1−3 в матче 12-го тура предварительного этапа Лиги наций и потеряла шансы на выход в финальный раунд турнира. Россиянки занимают 14-е место, набрав 10 очков после 12 игр (3 победы, 9 поражений). Во вторник сборная России проведет встречу с командой США в Екатеринбурге.

«Без основных игроков выходить в финал практически невозможно. Команды играют кто частично, кто полностью [основными] составами, поэтому задача была желаема, но невыполнимой», — Панков.

В предварительном раунде Лиги наций с 21 мая по 20 июня 16 сборных проводят однокруговой турнир. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.

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