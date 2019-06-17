Белорусские волейболистки сыграют в полуфинале золотой Евролиги с Чехией

В штаб-квартире Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) сегодня состоялась жеребьевка решающей стадии турнира. Белорусская и чешская команды выйдут на площадку спорткомплекса в хорватском Вараждине 21 июня в 17.00, в другом полуфинале сыграют Хорватия и Испания (20.00). Матчи за первое и третье места состоятся 22 июня.

Женская сборная Беларуси по волейболу впервые вышла в «Финал четырех» Евролиги. Ранее лучшим достижением спортсменок в этом турнире было шестое место в 2017 и 2018 годах.

Мужская национальная сборная 21 июня в 16.00 проведет полуфинальный матч золотой Евролиги в Таллине против соперников из Нидерландов, в другой игре встретятся Турция и Эстония (19.00). Решающие матчи, по итогам которых будут распределены места, состоятся 22 июня.

Белорусские волейболисты восьмой раз участвуют в Евролиге. Наиболее высокий результат они показали в 2008 году, заняв пятое место.