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14:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки сыграют в полуфинале золотой Евролиги с Чехией

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки сыграют с Чехией первый матч «Финала четырех» золотой Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В штаб-квартире Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) сегодня состоялась жеребьевка решающей стадии турнира. Белорусская и чешская команды выйдут на площадку спорткомплекса в хорватском Вараждине 21 июня в 17.00, в другом полуфинале сыграют Хорватия и Испания (20.00). Матчи за первое и третье места состоятся 22 июня.

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Женская сборная Беларуси по волейболу впервые вышла в «Финал четырех» Евролиги. Ранее лучшим достижением спортсменок в этом турнире было шестое место в 2017 и 2018 годах.

Мужская национальная сборная 21 июня в 16.00 проведет полуфинальный матч золотой Евролиги в Таллине против соперников из Нидерландов, в другой игре встретятся Турция и Эстония (19.00). Решающие матчи, по итогам которых будут распределены места, состоятся 22 июня.

Белорусские волейболисты восьмой раз участвуют в Евролиге. Наиболее высокий результат они показали в 2008 году, заняв пятое место.

Главным стартом сезона для сборных Беларуси по волейболу станет чемпионат Европы. Женщины сыграют в Братиславе в конце августа в группе D с Россией, Испанией, Словакией, Германией и Швейцарией, мужчины — в сентябре в Любляне со Словенией, Турцией, Россией, Финляндией и Македонией.

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