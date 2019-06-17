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16:29 (мск), источник: ТАСС

Точные копии олимпийских медалей тренера Карполя вмонтированы в скульптуру в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Авторы скульптурной композиции в Екатеринбурге, посвященной волейбольной команде «Уралочка» и тренеру Николаю Карполю, вмонтировали в постамент точные копии пяти завоеванных специалистом олимпийских медалей. Об этом в понедельник сообщил журналистам президент Уральского центра монументального искусства Иван Дубровин.

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Источник: РИА "Новости"

Архитектурный ансамбль создан на Олимпийской набережной перед Дворцом игровых видов спорта в Екатеринбурге. Он представляет собой фрагмент волейбольной игры. Четыре скульптуры в виде волейболисток замерли в разных игровых позициях. В стороне от них разместилась скульптура Карполя, следящего за игрой.

«Мы взяли медали всех Олимпиад, где участвовал Николай Васильевич, а при его непосредственном участии было завоевано пять олимпийских медалей — две золотые и три серебряные. Мы сделали их увеличенные точные копии, покрыли их чистым золотом и серебром и вмонтировали в постамент», — сказал Дубровин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

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По его словам, главная идея, которую отражает композиция, — движение вверх. «Нам нужно было создать ощущение полета, показать, что Николай Васильевич умеет достучаться до каждой своей воспитанницы не как тренер, а как педагог, чтобы они его услышали и прыгнули выше головы. Трехметровая скульптура, которая весит 900 кг, находится на высоте 6,5 м, как будто ей кто-то сказал “Замри!”» — добавил Дубровин.

Открытие памятника состоится 18 июня, в день старта в Екатеринбурге этапа Лиги наций. Как отметил главный тренер женской сборной России Вадим Панков на пресс-конференции, посвященной турниру, Карполь продолжает влиять на тактический рисунок сборной. «Ранняя “Уралочка” играла на высоких передачах, силовом волейболе, сейчас команда радикально поменяла тактику игры в атаке, Николай Васильевич перестроился на быстрые передачи и играет, как сборные США, Таиланда или Нидерландов — с краев, долго проводится комбинация. Конечно, для нас это пример, и мы тоже пытаемся создавать [подобную тактику]», — сказал Панков.

Карполь возглавлял сборные СССР (1978−1982, 1987−1991), Объединенную команду СНГ (1992), сборную России (1993−2004), с этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза — серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990) и семикратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя «Уралочка» 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз — чемпионом России. Международная федерация волейбола дважды признавала Карполя лучшим тренером мира.

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