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11:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» сыграет в одной группе ЧР с «Уралочкой»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболистки московского «Динамо» в следующем сезоне чемпионата России сыграют в одной группе с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области, а не c казанским «Динамо», как об этом сообщалось в СМИ, заявил РИА Новости генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) утвердила новый формат чемпионата России, по которому участники соревнований будут поделены на две группы. На первом этапе команды дважды сыграют со своими соперниками по группе, и еще по разу — с командами из другой группы. Таблица турнира при этом будет общая, без разделения на группы.

«Президиум ВФВ 14 июня принял решение разбить клубы женского турнира на группы по итогам предварительного первенства-2018/19 по принципу “змейка”. То есть правильный состав нашей группы следующий: “Динамо” (Москва), “Уралочка-НТМК”, “Заречье-Одинцово”, “Ленинградка” (Санкт-Петербург), “Минчанка” и “Протон” (Саратов). Это распределение окончательное, оно было официально разослано в клубы», — сказал Зиничев по телефону.

На официальном сайте калининградского «Локомотива» состав первой группы выглядит следующим образом: «Динамо» (Москва), «Динамо» (Казань),"Енисей (Красноярск), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Протон» (Саратов).

«Состав групп, который опубликован на сайте “Локомотива” и который был растиражирован в СМИ, неверный. Неверный, потому что ВФВ распределила женские команды по итогам “регулярки”, а не по итогам плей-офф», — пояснил Зиничев.

Информацию о распределении команд на группы по итогам «регулярки» также подтвердили и в ВФВ. Таким образом, правильный состав второй группы женского чемпионата России-2019/20 выглядит следующим образом: «Локомотив» (Калининград), «Динамо» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Енисей» (Красноярск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Динамо-Метар» (Челябинск).

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