Московское «Динамо» сыграет в одной группе ЧР с «Уралочкой»

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) утвердила новый формат чемпионата России, по которому участники соревнований будут поделены на две группы. На первом этапе команды дважды сыграют со своими соперниками по группе, и еще по разу — с командами из другой группы. Таблица турнира при этом будет общая, без разделения на группы.
«Президиум ВФВ 14 июня принял решение разбить клубы женского турнира на группы по итогам предварительного первенства-2018/19 по принципу “змейка”. То есть правильный состав нашей группы следующий: “Динамо” (Москва), “Уралочка-НТМК”, “Заречье-Одинцово”, “Ленинградка” (Санкт-Петербург), “Минчанка” и “Протон” (Саратов). Это распределение окончательное, оно было официально разослано в клубы», — сказал Зиничев по телефону.
На официальном сайте калининградского «Локомотива» состав первой группы выглядит следующим образом: «Динамо» (Москва), «Динамо» (Казань),"Енисей (Красноярск), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Протон» (Саратов).
«Состав групп, который опубликован на сайте “Локомотива” и который был растиражирован в СМИ, неверный. Неверный, потому что ВФВ распределила женские команды по итогам “регулярки”, а не по итогам плей-офф», — пояснил Зиничев.
Информацию о распределении команд на группы по итогам «регулярки» также подтвердили и в ВФВ. Таким образом, правильный состав второй группы женского чемпионата России-2019/20 выглядит следующим образом: «Локомотив» (Калининград), «Динамо» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Енисей» (Красноярск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Динамо-Метар» (Челябинск).