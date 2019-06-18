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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболист Алексей Спиридонов перешел в «Уфу»

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российский волейболист Алексей Спиридонов сообщил корреспонденту РИА Новости, что подписал контракт с волейбольным клубом «Уфа».

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Источник: Спорт РИА Новости

«Подписал контракт с “Уфой” на один год», — сказал Спиридонов по телефону.

Прошлый сезон Спиридонов провел в казанском «Зените», за который уже выступал с 2014 по 2016 год и дважды в его составе становился чемпионом России, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов. Со сборной России 30-летний спортсмен становился чемпионом Европы и дважды побеждал в Мировой лиге.

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