Д. Волков, Клюка и Власов покинули расположение сборной России
Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что состав команды перед четвёртым этапом Лиги наций пополнили доигровщики Антон Семышев и Кирилл Урсов.
Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что состав команды перед четвёртым этапом Лиги наций пополнили доигровщики Антон Семышев и Кирилл Урсов.
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По итогам трёх этапов подопечные Туомаса Саммельвуо занимают четвёртое место в турнирной таблице.
Матчи четвёртого этапа с участием сборной России пройдут в Куябе (Бразилия). 21 июня россияне сыграют с немцами, 22-го — с болгарами, 23-го — с бразильцами. В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд, включая сборную США (хозяин финала).