Д. Волков, Клюка и Власов покинули расположение сборной России

«После уик-энда в Иране расположение сборной России покинули доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка, а также блокирующий Илья Власов. По пути в Бразилию к нам присоединились два доигровщика — Антон Семышев и Кирилл Урсов», — приводит слова Тетюхина «Спорт Бизнес Online».