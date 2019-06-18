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18:57 (мск), источник: ТАСС

Посвященная ВК «Уралочка» и тренеру Карполю скульптура появилась в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Скульптурная композиция, посвященная волейбольной команде «Уралочка» и ее тренеру Николаю Карполю, открылась в Екатеринбурге возле Дворца игровых видов спорта в день старта в Екатеринбурге этапа Лиги наций.

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Источник: РИА "Новости"

Скульптура представляет собой фрагмент волейбольной игры, на основании композиции закреплено пять золотых и серебряных олимпийских медалей, которые были завоеваны сборной под руководством тренера. «Это архитектурная композиция для всей команды. Этот монумент вызывает множество воспоминаний, связанных с «Уралочкой», — сказал 81-летний тренер.

По словам скульптора Алексея Чебаненко, работавшего над композицией, основная идея монумента — движение вверх. «Этой скульптурой я хотел показать, что “Уралочка” могла, может и всегда будет мочь все. По ходу развития проекта стало понятно, что неотъемлемой частью команды является Николай Карполь, без него памятник “Уралочке” в принципе невозможен», — отметил Чебаненко, добавив, что скульптура является символом российского волейбола.

Спортсменки, изображенные на монументе, являются собирательным образом всех волейболисток «Уралочки». Форма на девушках выполнена в стиле времен Олимпиады в Сеуле 1988 года. «Чемпионок “Уралочки” очень много и, изобразив кого-то конкретного, мы бы обидели всех остальных. Поэтому было принято решение сделать из девушек “нифм волейбола” в самом лучшем смысле», — добавил скульптор.

На создание композиции ушло около полугода. Вес монумента составляет шесть тонн, его высота — три метра.

Карполь возглавлял сборные СССР (1978−1982, 1987−1991), Объединенную команду СНГ (1992), сборную России (1993−2004), с этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза — серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990) и семикратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя «Уралочка» 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз — чемпионом России. Международная федерация волейбола дважды признавала Карполя лучшим тренером мира.

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