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19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянки проиграли сборной США в матче Лиги наций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды США в матче предварительного этапа Лиги наций.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:17, 25:18). В составе российской команды Ирина Воронкова, Татьяна Юринская и Ангелина Лазаренко набрали по девять очков.

В среду сборная России сыграет с командой Таиланда.

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