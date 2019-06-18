Россиянки проиграли сборной США в матче Лиги наций
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды США в матче предварительного этапа Лиги наций.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды США в матче предварительного этапа Лиги наций.
Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:17, 25:18). В составе российской команды Ирина Воронкова, Татьяна Юринская и Ангелина Лазаренко набрали по девять очков.
В среду сборная России сыграет с командой Таиланда.