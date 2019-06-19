Стал известен состав сборной России на ЧМ по пляжному волейболу

В мужских соревнованиях выступят Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, Константин Семенов и Илья Лешуков, Максим Худяков и Игорь Величко, Никита Лямин и Тарас Мыскив. В женском турнире Россию представят Евгения Уколова и Екатерина Бирлова, а также Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.

Чемпионат мира по пляжному волейболу пройдет в немецком Гамбурге с 28 июня по 7 июля. В мужском и женском турнирах пары будут разбиты на 12 групп по четыре команды. В плей-офф напрямую попадут первые две команды из каждой группы и четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Оставшиеся восемь команд, которые финишируют в группах третьими, разыграют четыре путевки в 1/16 финала в дополнительном плей-офф.