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17:58 (мск), источник: ТАСС

Стал известен состав сборной России на ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 19 июня. Составы мужской и женской сборных команд России по пляжному волейболу на чемпионат мира 2019 года стали известны в среду. Списки российских пар опубликованы на официальной странице сборной России по волейболу в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

В мужских соревнованиях выступят Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, Константин Семенов и Илья Лешуков, Максим Худяков и Игорь Величко, Никита Лямин и Тарас Мыскив. В женском турнире Россию представят Евгения Уколова и Екатерина Бирлова, а также Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.

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Чемпионат мира по пляжному волейболу пройдет в немецком Гамбурге с 28 июня по 7 июля. В мужском и женском турнирах пары будут разбиты на 12 групп по четыре команды. В плей-офф напрямую попадут первые две команды из каждой группы и четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Оставшиеся восемь команд, которые финишируют в группах третьими, разыграют четыре путевки в 1/16 финала в дополнительном плей-офф.

Победители турнира в женском и мужском разрядах получат лицензии на Олимпийские игры в Токио.

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