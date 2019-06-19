Бирлова и Уколова сыграют с польками и латвийками на ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Источник: РИА "Новости"

В группу D также попали швейцарки Лаура Калуори и Дунья Жерсон.

Другой российский дуэт — Мария Бочарова и Мария Воронина — попал в группу С вместе с нидерландками Санне Кайзер и Маделен Меппелинк, австрийками Катариной Шутценхофер и Леной Плезушниг, а также чешками Мартиной Боннеровой и Мартиной Майкснеровой. Анастасия Фролова и Александра Ганенко сыграют в группе В с финками Тару Лахти и Анниной Парккинен, швейцарками Йоаной Хайдрих и Анук Верже-Депре, а также немками Лаурой Людвиг и Маргаретой Козух. Россиянки Дарья Рудых и Ксения Дабижа в группе F встретятся с немками Карлой Боргер и Юлией Суде, нидерландками Джой Штуббе и Марлен ван Ирсель и чешками Михалой Квапиловой и Михаэлой Кубичковой. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина были определены в группу H, где поборются за выход в плей-офф с испанками Лилианой Фернандес и Эльзой Бакуэризо, украинками Дианой Луниной и Мариной Самодай, а также еще одним испанским дуэтом Анджелы Лобато и Амаранты Наварро.

Бирлова и Уколова являются победителями Универсиады 2013 года в Казани, а также серебряными призерами чемпионата Европы 2015 года. Кроме того, спортсменки выиграли чемпионат России в 2016 году.

Матчи чемпионата Европы среди мужских и женских команд состоятся на специально построенной площадке в «Лужниках» на берегу Москвы-реки. Соревнования пройдут с 5 по 11 августа, на групповом этапе примут участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на турнире на стадии 1/8 финала, в то время как команды, занявшие вторые и третьи места, начнут плей-офф с первого раунда.