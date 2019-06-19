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19 июня, источник: ТАСС

Российские волейболистки потерпели 11-е поражение в Лиге наций, проиграв команде Таиланда

ТАСС, 19 июня. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Таиланда со счетом 1−3 в матче предварительного этапа Лиги наций. Игра прошла в Екатеринбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянки потерпели 11-е поражение в 14 матчах предварительного этапа соревнований. В турнирной таблице команда занимает 14-е место, сборная Таиланда с пятью победами идет 12-й. Ранее сборная России лишилась шансов на выход в финальную часть турнира.

Сборная России в заключительном матче предварительной стадии Лиги наций встретится с командой Нидерландов. Игра состоится 20 июня в Екатеринбурге.

В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.

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