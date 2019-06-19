Фанаты-массажисты и маскот, похищающий женщин. Россия проиграла Таиланду, хотя на волейболе болеют лучше, чем на ЧМ-2018
Россия уступила и второй матч дома в Лиге наций, но екатеринбургские трибуны творят феерию и дичь.
Россия уступила и второй матч дома в Лиге наций, но екатеринбургские трибуны творят феерию и дичь.
Лига наций. Предварительный этап
Россия — Таиланд — 1:3 (25:19, 13:25, 16:25, 22:25)
На второй день екатеринбургского турнира Лиги наций в зале собралось чуть меньше народу, чем вчера с американками. Главным событием в городе остаются новости вокруг сквера. На этой неделе на въезде в Екатеринбург установили табличку «город бесов», отсылая к выражению Владимира Соловьева. Вчера ей на смену появилась другая.
Впрочем, за волейболом на Урале также следят.
— Волейбол у нас любят, — говорит местный таксист. — Почти как Дацюка (смеется). С «Автомобилистом»
На подъезде к дворцу спорта даже пробки. Правда, причина скорее другая — в центре города ремонтируют Макарьевский мост через реку Исеть, по которому и переезжали ее автомобилисты. Теперь по нему не проезжают, а проезжаются красным словцом.
Зато матч против Таиланда заинтересовал работников местного центра релаксации и тайской медицины: «Мы же зовемся Сиам (Название Таиланда до середины XX века. — Прим. “СЭ”). Вот и разъезжаем с тайскими флагами», — объяснил один из сотрудников. Из мастеров салона и ресторанов состоял и гостевой сектор, который активно поддерживал азиатов.
После проигранного матча США для сборной России в Екатеринбурге осталась одна задача — проверить свой состав. Звезд в сборной Таиланда нет — но есть тренер по имени Данай Сривачарамайтакул. Видимо, у тайцев главного выбирают по длине фамилии.
На
Кто точно сегодня показал, что нужен сборной и дальше в роли основной — так это Ангелина Лазаренко. За первый сет она набрала 6 очков, при этом реализовала четыре атаки из четырех. Всего — 14. И била не прямолинейно, а отыгрывалась от рук, закидывала умные «парашютики» — применяла весь свой арсенал.
Но этой поддержки
Пока россиянки уступали уже третий сет, феерия продолжала твориться на трибунах. Маскот турнира успел пообниматься с волейболистками обеих сборных, но этого ему не хватило — после того, как парень на трибунах отказался поцеловать девушку под специальную камеру для поцелуев, медведь утащил ее в подтрибунное помещение. Молодой человек, сидевший в телефоне, побежал следом. Что было дальше — не знает никто, но маскот появился на площадке минут через 10.
Куча собственных ошибок привела к тому, что и третью партию Россия уступила без шансов — 16:25, а затем и четвертую — 22:25. К Лазаренко на острие атаки присоединились Воронкова и Парубец, но процент реализации был аховым — в районе 30−40%.
3 победы в 14 матчах — и 14-е место в Лиге наций из 16. Видимо, без мотивации нашим побеждать не хочется. Остается надеяться, что Токио-2020 — достаточно хороший стимул.
Дмитрий КУЗНЕЦОВ