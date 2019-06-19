Фанаты-массажисты и маскот, похищающий женщин. Россия проиграла Таиланду, хотя на волейболе болеют лучше, чем на ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Лига наций. Предварительный этап

Россия — Таиланд — 1:3 (25:19, 13:25, 16:25, 22:25)

Болельщики пришли с массажа

На второй день екатеринбургского турнира Лиги наций в зале собралось чуть меньше народу, чем вчера с американками. Главным событием в городе остаются новости вокруг сквера. На этой неделе на въезде в Екатеринбург установили табличку «город бесов», отсылая к выражению Владимира Соловьева. Вчера ей на смену появилась другая.

Впрочем, за волейболом на Урале также следят.

— Волейбол у нас любят, — говорит местный таксист. — Почти как Дацюка (смеется). С «Автомобилистом» все-таки не сравнить. Футбольный «Урал»? Так у него трофеев нет. Все ваши, московские, забирают.

На подъезде к дворцу спорта даже пробки. Правда, причина скорее другая — в центре города ремонтируют Макарьевский мост через реку Исеть, по которому и переезжали ее автомобилисты. Теперь по нему не проезжают, а проезжаются красным словцом.

Зато матч против Таиланда заинтересовал работников местного центра релаксации и тайской медицины: «Мы же зовемся Сиам (Название Таиланда до середины XX века. — Прим. “СЭ”). Вот и разъезжаем с тайскими флагами», — объяснил один из сотрудников. Из мастеров салона и ресторанов состоял и гостевой сектор, который активно поддерживал азиатов.

Читайте также Россиянки проиграли сборной США в матче Лиги наций

Отработала только Лазаренко

После проигранного матча США для сборной России в Екатеринбурге осталась одна задача — проверить свой состав. Звезд в сборной Таиланда нет — но есть тренер по имени Данай Сривачарамайтакул. Видимо, у тайцев главного выбирают по длине фамилии.

На пресс-конференции перед екатеринбургскими матчами его коллега Вадим Панков сказал, что в отборе на Олимпиаду выступят сильнейшие. Кто окажется «сильнейшим» в нынешнем наборе игроков — большой вопрос. Очевидно, что кому-то придется уступить место звездам.

Кто точно сегодня показал, что нужен сборной и дальше в роли основной — так это Ангелина Лазаренко. За первый сет она набрала 6 очков, при этом реализовала четыре атаки из четырех. Всего — 14. И била не прямолинейно, а отыгрывалась от рук, закидывала умные «парашютики» — применяла весь свой арсенал.

С Таиландом нашим было существенно легче. У Юринской, Воронковой и Лазаренко не было такого сопротивления на блоке, атакующих игроков уровня Бартч-Хэкли у Таиланда тоже нет. На такой уверенности россиянки без проблем взяли первую партию — 25:19.

Атмосфера лучше, чем на ЧМ-2018

Наконец-то уральские болельщики могли порадоваться. Впрочем, надо сказать, что в маркетинговом смысле FIVB с введением Лиги наций шагнула вперед — людям есть что делать на трибунах. Английские «monster block», «super spike», показываемые на графике после удачных действий игроков, становятся нарицательными. Например, после удачного блока зрителей призывают махать руками. По уровню поддержки волейбол уже обогнал поддержку футбольной сборной России на ЧМ-2018 — с одной кричалкой под названием «Рос-си-я».

Но этой поддержки почему-то не хватает, когда сборная России оказывается в сложной ситуации — как во втором сете. К сожалению, из таких выбираться наши молодые девушки пока не научились. И Панков раз за разом брал тайм-ауты, недоуменно пожимая плечами, делал замены — но переломить ход игры не мог. Даже не самым сильным тайкам наши смогли проиграть сет 13:25. На площадке появились Воробьева, Зубарева и Котикова, но и у них не получилось войти в игру и спасти ситуацию. Хотя вроде бы российский волейбол после Лондона-2012 должен ассоциироваться с камбэками.

Пока россиянки уступали уже третий сет, феерия продолжала твориться на трибунах. Маскот турнира успел пообниматься с волейболистками обеих сборных, но этого ему не хватило — после того, как парень на трибунах отказался поцеловать девушку под специальную камеру для поцелуев, медведь утащил ее в подтрибунное помещение. Молодой человек, сидевший в телефоне, побежал следом. Что было дальше — не знает никто, но маскот появился на площадке минут через 10.

Куча собственных ошибок привела к тому, что и третью партию Россия уступила без шансов — 16:25, а затем и четвертую — 22:25. К Лазаренко на острие атаки присоединились Воронкова и Парубец, но процент реализации был аховым — в районе 30−40%.

3 победы в 14 матчах — и 14-е место в Лиге наций из 16. Видимо, без мотивации нашим побеждать не хочется. Остается надеяться, что Токио-2020 — достаточно хороший стимул.