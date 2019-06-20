Московское «Динамо» рассталось с Болдыревым
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило об уходе из команды волейболиста Александра Болдырева.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило об уходе из команды волейболиста Александра Болдырева.
Болдырев дебютировал в составе «Динамо» в 2013 году и в с тех пор провел за «бело-голубых» четыре сезона. На счету 29-летнего доигровщика 93 матча за «Динамо», в которых он набрал 348 очков.
Вместе со столичной командой Болдырев дважды стал серебряным призером чемпионата России — в 2016 и 2018 годах.