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11:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» рассталось с Болдыревым

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило об уходе из команды волейболиста Александра Болдырева.

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Источник: Спорт РИА Новости

Болдырев дебютировал в составе «Динамо» в 2013 году и в с тех пор провел за «бело-голубых» четыре сезона. На счету 29-летнего доигровщика 93 матча за «Динамо», в которых он набрал 348 очков.

Вместе со столичной командой Болдырев дважды стал серебряным призером чемпионата России — в 2016 и 2018 годах.

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