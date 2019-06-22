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09:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной России обыграли команду Германии в матче Лиги наций

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Волейболисты сборной России обыграли команду Германии в матче предварительного этапа Лиги наций.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу в бразильской Куябе, завершилась со счетом 3−1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:14) в пользу россиян. Лучшим в составе российской команды был Виктор Полетаев, набравший 19 очков, 13 баллов на счету у Ярослава Подлесных.

В следующем матче турнира сборная России 22 июня сыграет с командой Болгарии, а сборная Германии встретится в тот же день с командой Бразилии.

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