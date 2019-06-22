Волейболисты сборной России обыграли команду Германии в матче Лиги наций

Встреча, прошедшая в пятницу в бразильской Куябе, завершилась со счетом 3−1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:14) в пользу россиян. Лучшим в составе российской команды был Виктор Полетаев, набравший 19 очков, 13 баллов на счету у Ярослава Подлесных.