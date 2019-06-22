Мошки, птицы, баня. Как Россия Германию обыграла

Источник: Спорт-Экспресс

Россия — Германия — 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:13).

Германия в этой Лиге наций выступает неважно. У немцев пока две победы — над Китаем и Сербией. Но собираться, когда уже почти никто в них не верит, эта сборная умеет. В Мировой лиге-2017 Германия даже в низшем, третьем дивизионе заняла только третье место (победила там Эстония). Однако, спустя всего несколько месяцев, дошла до финала чемпионата Европы. И едва не сотворила там сенсацию, лишь на тай-брейке проиграв нашей сборной.

Невероятно тяжелой для России получилась и эта игра. Хотя дело на этот раз не столько в сопернике.

Вместо ветра — птицы

России везет на веселые поездки. Из Урмии сразу в Куябу — это прям ирония высших волейбольных сил. Из одной экзотики в другую. При этом «фишки» у двух городов совершенно разные.

На бразильских аренах, как правило, не заморачиваются по поводу установки кондиционеров. Отыгравшая сезон в местном национальном чемпионате Татьяна Кошелева рассказывала, что потеть в зале начинаешь задолго до разминки. А серьезная нагрузка при такой духоте — просто ужас. Сейчас в Бразилии хоть и зима, но днем в Куябе температура до +36. Играть в закрытом помещении при таких раскладах — это для ценителей бани.

Ладно хоть темнеет рано, и ночная прохлада ближе к концу матча немного спасает.

Был бы ветер, благодаря пространству между стенами и крышей (она не плотно прилегает, а как бы висит над ареной) и повсеместно открытым дверями гонялся бы воздух. Но тут ветром и не пахнет.

Зато в эти «окна» охотно лезут птицы, стрекозы и прочие насекомые всех видов. Народ на трибунах эти безбилетники не смущают. А вот игрокам мешают прилично.

На духоту наложилась акклиматизация. Спят после трансатлантического перелета хорошо еще не все. Плюс зрители как будто не на волейбол, а в театр пришли. Или это после Ирана так кажется? Ну и, соперник, прямо скажем, не из тех, кто внушает страх одним своим грозным видом.

Все это привело к тому, что команды начали матч взаимно вяло. Первая партия напоминала скорее «товарняк», нежели официальную встречу. Игра шла натужно, безэмоционально и спокойно. Такое состояние чревато крайне нежелательными последствиями.

Россия постоянно проигрывала два-три мяча, но все никак не могла включиться.

В первом сете мы допустили 12 невынужденных ошибок и совсем не усложняли Германии жизнь подачами: либо сетка, либо слишком уж просто отдавали мяч. Плюс никак не мог уловить ритм соперника блок. Ни одного результативного «чехла» по итогам партии!

Постарался тут и Ян Циммерман. Он — единственный (!) немецкий связующий, который приехал в Бразилию. Однако сверхответственность его ничуть не закрепощала. Ян играл раскованно и временами просто разрывал нашу защиту, выводя партнеров на пустую сетку. Те с радостью вбивали мяч в пол.

У Кобзаря же начало напротив откровенно не задалось. После его неудачной попытки скинуть счет стал 19:22. Эту партию Россия проиграла.

12 из 13 от Полетаева

Казалось, Туомас Саммелвуо, дабы взбодрить команду произведет, какие-то замены. Но он решил оставить всех, кто начинал: Ильяса Куркаева, Ивана Яковлева, Виктора Полетаева, Валентина Голубева (л) и Ярослава Подлесных с Федором Воронковым. Последнего немцы бесконечно пытались выцеливать на подачах. Забегая вперед скажем, что в этом смысле Германия допустила просчет — Федор держал прием железно. Хотя подали в него 34 раза!

Но начало второго сета было продолжением первого. 5:8. За исход матча стало по-настоящему волнительно. Пусть у нас нет Волкова и Клюки, но и немцы ведь без Грозера.

Кристиан Фромм, наверное, начал припоминать один из самых ярких матчей в своей карьере — полуфинал Европейских игр-2015, в котором Германия выбила из борьбы за золото Россию с Кобзарем, Ковалевым, Клюкой, Волковым и Полетаевым в составе.

Неизвестно, чем бы все закончилось на этот раз, если бы не фантастический сет в исполнении нашего диагонального. Виктор вколачивал мяч за мячом, с любых позиций, против любого блока. Благодаря этому счет стал выравниваться и, наконец, в середине партии наша команда впервые за долгое время вышла вперед. Уверенность стали нащупывать другие. Начали налаживаться подачи. Куда надежнее заиграл Кобзарь (вот что значит тренерское доверие). После скидки Игоря у нас — «плюс» три. Такое преимущество уже не отдали.

Хотя немцы сопротивлялись. Семь из 10 реализаций Хирша смотрелись внушительно. Другое дело, что у Полетаева было 12 из 13. Процент — 92,3! Это просто фантастика.

«Может быть, мы просто много сладкого на полдник съели»?

Третья партия стала ключевой. Ее дебют снова остался не за нами. Два раза в одной атаке не забил Полетаев. Магия временно закончилась. Плюс пару раз успешно отзащищались немцы. 2:5, 8:10. Германии нельзя было дать разгуляться.

И главнокомандующим по остановке немецкого наступления выступил Куркаев. После блока Ильяса удалось, наконец повести. Он же сразу забил еще. А после удачной атаки Яковлева в лучших традициях празднования футбольных голов начал носиться по площадке Кобзарь. Вот они — долгожданные эмоции! И капитан своим выплеском зарядил остальных.

Плюс к вечерней игре хозяев стали подтягиваться зрители. Стало веселее. Ну и Куркаев, конечно, отыграл концовку ударно.

Наконец, проснувшись, россияне с самого начала четвертого сета выдали мощный отрезок. 6:1 на подачах Яковлева. Немцы только было подтянулись, но Кобзарь скидкой и эйсом снова вернул все на круги своя.

А окончательно отправил Германию в нокдаун Подлесных. Ярослав подряд выдал целую серию эйсов. Такое прежде доводилось видеть разве что в исполнении Леона.

— Ярослав, я, если честно, сбился. Сколько раз навылет сейчас подали? — уточнил у него через пару минут.

— Четыре.

— Когда-нибудь прежде такое бывало?

— На профессиональном уровне — нет. В этом смысле — личный рекорд.

— Насекомые сегодня сильно мешали?

— Ой, такого тоже не припомню. Осы по ногам летали, мошки в глаза лезли. Может быть, мы просто слишком много сладкого на полдник съели?

— Что же тогда съел я, если вокруг прыгали стрекозы… Духота большие проблемы доставила?