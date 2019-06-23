Волейболисты сборной России обыграли команду Болгарии в матче Лиги наций
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Волейболисты сборной России обыграли команду Болгарии в матче предварительного раунда Лиги наций.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Волейболисты сборной России обыграли команду Болгарии в матче предварительного раунда Лиги наций.
Встреча, прошедшая в субботу в Куябе (Бразилия), завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:20, 25:21) в пользу россиян. В составе российской команды лучшим на площадке был Виктор Полетаев, набравший 20 очков. Вторым по результативности стал Федор Воронков с 8 баллами.
В следующем матче турнира сборная России сыграет с командой Бразилии 23 июня, а команда Болгарии в тот же день встретится со сборной Германии.