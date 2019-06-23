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09:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной России обыграли команду Болгарии в матче Лиги наций

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Волейболисты сборной России обыграли команду Болгарии в матче предварительного раунда Лиги наций.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Куябе (Бразилия), завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:20, 25:21) в пользу россиян. В составе российской команды лучшим на площадке был Виктор Полетаев, набравший 20 очков. Вторым по результативности стал Федор Воронков с 8 баллами.

В следующем матче турнира сборная России сыграет с командой Бразилии 23 июня, а команда Болгарии в тот же день встретится со сборной Германии.

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