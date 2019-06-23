Размялись на Болгарии. Впереди суперматч с Бразилией

Источник: Спорт-Экспресс

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Болгария — Россия — 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)

22 июня.

В волейбольном мире у Болгарии репутация команды, которая может проиграть кому угодно, но и выиграть у любого. Нынешний сезон только подтверждает аксиому. Братушки пока единственные, кто уступил в Лиге наций Китаю (да еще в трех сетах!), но они же (причем в том же туре) прервали пятиматчевую победную серию французов.

Чего от них ждать — никто никогда не знает. Накануне они неожиданно на равных начали матч с Бразилией, но после двух сетов так же внезапно стали сдуваться. Команда-горки. Против таких нужно быть готовыми ко всему.

«Болгария не особенно сопротивлялась»

Главной задачей по укрощению болгар виделось закрытие Цветана Соколова — одного из главных бомбардиров мирового волейбола. В этом сезоне он в составе «Кучине-Лубе» выиграл Лигу чемпионов, а в следующем будет играть в диагонали в казанском «Зените». Закрыть такого — полдела. В идеале бы еще Николая Пенчева (он, кстати, в следующем сезоне тоже будет играть в России — в «Белогорье»). Тогда можно дышать полной грудью.

Второго сразу же крепко завязали. У него в первом сете одна реализация из семи попыток. 14 процентов! У Соколова было заметно лучше — пять из 10. Но, к примеру, у Виктора Полетаева — вообще пять из восьми. По игре в атаке России вообще ощутимо переигрывала соперника. Плюс болгары очень много ошибались сами. В итоге партия была выиграла совсем без нервотрепки.

Ровно та же картина была во второй. Даже счет итоговый получился таким же.

Лишь в третьем сете был отрезок, когда болгары вели несколько мячей, было даже 10:6. В тот момент вместо Подлесных вышел Семышев. Ярослава забомбили подачами, и справлялся он с ними не всегда — только 19 процентов позитивного приема. При этом отметился тремя эйсами и в атаке держал рабочую реализацию — 50 процентов.

Что же до «плюс» четыре болгар, то россияне раз за разом отыгрывали брейковые мячи, а когда при 15:15 на подачу вышел Полетаев, счет вырос до 21:15 — и вопросов по исходу матча не возникало больше ни у кого. Виктор сегодня снова шел на гроссмейстерские 70 процентов забитых мячей в атаке, но в концовке несколько раз попал под блок и в итоге получилось 64 (14 из 22). Плюс два результативных «чехла» и четыре эйса. Это парень из Челябинска в большом порядке.

У Соколова по итогам встречи 14 из 25. Тоже неплохо, но, чтобы вытащить такую игру — слишком мало. Тем более, партнеры ему не особенно помогали.

У нас же в порядке были практически все. А Филиппов — очень хорош. Единственная замена Туомаса Саммелвуо по сравнению с прошлым матчем — как раз выход Игоря вместо Ивана Яковлева. Они в этой Лиге наций играют поочередно и ни один не дает повода усомниться в своем классе. У Филиппова сегодня в атаке семь из семи! Тренерскому штабу предстоит поломать голову по поводу того, кого завтра ставить на блок.

— Самый легкий матч на турнире? — спросил у Филиппова после игры.

— Да, показалось, что Болгария сегодня не особенно сопротивлялась. Наверное, в первой игре с Бразилией они выложились по максимуму, а на нас их уже не хватило. Мы просто сыграли на классе. Довольны исходом.

— Вчера вы практически не играли, а сегодня провели полный матч. Жара, насекомые — понравилось?

— Согласен, очень жарко. Летают мухи, мошки, бабочки. Красота. Но стараемся не отвлекаться на это. Хотя вчера съел мошку. Слава богу, живой.

— Вы с Яковлевым играете по очереди. Каково это?

— Мы дружны с Ваней, нормально к этому относимся. Когда один играет, другой старается помочь словами, эмоциями. Он молодой, перспективный, никаких обид, когда ставят его, нет. Тренеру виднее.

Завтра — матч тура

Очень здорово, что Россия закончила игру так быстро.

Во-первых, успели до наступления темноты, когда насекомые в огромном количестве слетаются на свет арены — и оккупируют ее. Натуралистов у нас в сборной вроде нет, а играть при таких раскладах не особо приятно.