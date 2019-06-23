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16:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы не в футбол играем, у нас нет возможности зарабатывать». Карполь — о Лиге наций

Легендарный тренер — о проблемах российского волейбола, возвращении на Урал Дацюка и воспитании молодежи.

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Источник: Спорт-Экспресс

Николай Карполь

Родился 1 мая 1938 года в деревне Березница в Западной Белоруссии.

Возглавлял женские сборные СССР (1978—1982, 1987—1991), СНГ (1992), России (1993—2004) и Белоруссии (2009—2010). Бессменный главный тренер клуба «Уралочка» с 1969 года. В 1973 году вывел «Уралочку» в Высшую лигу. С тех пор команда стала 25-кратным чемпионом страны и 8-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов.

Сборную СССР, СНГ и России Карполь дважды приводил к золоту Олимпиады (1980, 1988) и трижды — к серебру (1992, 2000, 2004).

Заключительный и домашний этап женской волейбольной Лиги наций в Екатеринбурге сложился для женской сборной России тяжело — три поражения, пусть и не сильнейшим составом, от США, Таиланда и Голландии. Главным же событием турнира стало открытие скульптурной группы в честь местной команды «Уралочка», которой Карполь руководит уже полвека. Мэтру отечественного волейбола уже 81 год, но он до сих пор активен. И с точки зрения спортивной деятельности, и в плане гражданской позиции.

Чего не хватает нашему волейболу? Времени на тренировки — мы постоянно ездим!

— Наш женский волейбол, кажется, в сложной ситуации. Вы наверняка смотрели матчи Лиги наций в Екатеринбурге. Что мы не так делаем?

— Смотрел все три матча. Прежде всего — играя дома, надо выступать сильнейшим составом, уважать своего зрителя. Это наша вина.

— Виноваты игроки, тренерский штаб?

— И игроки, которые не поехали, и федерация. К домашнему туру нужно было собрать лучших игроков, которые могли бы помочь. Их отсутствие сказывается.

— Разве в таком составе Россия не должна побеждать Таиланд?

— Таким составом — сложно.

— В нынешней ситуации у вас нет желания подключиться к работе тренерского штаба, по крайней мере консультантом?

— Нет, я уже не могу быть консультантом сборной. Побеседовать с тренерами могу, но в работе команды участвовать не имею возможности. У меня хороший контакт с Вадимом Панковым, если он обратится ко мне — я с удовольствием окажу любую посильную помощь.

— Чего не хватает нашей команде? Может быть, конкуренции в чемпионате?

— Нет, конкуренция, я считаю, тут ни при чем. Не хватает того объема тренировочной работы, которая может позволить игрокам расти. Поэтому на следующий год в связи с Олимпиадой сделали календарь чемпионата лучше, чтобы игроки могли восстановиться. А сегодня кто-то играет с травмой, кого-то вообще нет. Времени на подготовку к Лиге наций почти не было. Команда, считаю, все же у нас хорошая. Мы способны бороться за медали в Токио. Но адаптироваться к ситуации тоже надо.

Мы не можем влиять на FIVB, а на график своего чемпионата — можем. Он должен заканчиваться раньше, нужно укладываться в четыре месяца. Да, он станет несколько проще. Но можно найти сочетание групповых, парных игр. А так мы постоянно в разъездах. Что значит полететь на Сахалин? Пропадает 3−4 тренировочных дня. Где их потом взять?

— Надо делить лигу по зонам?

— Да, нужно улучшать логистику. Нужно отойти от интересов клубов. Одного тура дома в предварительном раунде достаточно. Дальше — плей-офф, болельщики еще увидят своих. Нам надо лучше организовывать чемпионат. Раз не хватает времени на тренировки.

— Уровень чемпионата в последние годы снизился?

— Так я об этом и говорю! Чемпионат должен быть ключом к сборной. Главное в лиге — подготовка игроков, чтобы они могли потом приехать в хорошем состоянии в сборную. И нужно дисциплинировать игроков. В сборной постоянно одни и те же, причем с незалеченными травмами. Я не знаю, какие травмы у других людей, которым дали отдыхать. Но думаю, что дополнительное время на восстановление поможет. Тогда можно будет спросить и с них. Все-таки очень много кто не играл — Кошелева, Гончарова, Фетисова, Заряжко (после замужества — Королева. — Прим. «СЭ»). А молодежь у нас не поднимается. Против Голландии вышла Зубарева, но не может она пока выступать на таком уровне! И выступления новичков не позволяют нам побеждать.

— Не мешает нашему волейболу экономический кризис? Ведь спорт во многом зависит от государства, а денег стало меньше. И вообще — можно ли зарабатывать на волейболе?

— Волейбол — это не футбол. Нет у нас таких залов, не можем мы вести такую работу, чтобы зарабатывать. Есть клубы, которые имеют возможности готовиться не за счет государства. У Казани есть спонсор, у московского «Динамо» много спонсоров. Эти команды могут предложить лучшие условия, и от нас люди уходят, мы не можем их сохранить. Но что самое тревожное — у нас не растет молодежь, не хватает тренировочного времени. Дело не в деньгах. И Лига наций — строго говоря, коммерческий турнир, не имеет судьбоносного значения. Но игроков подводить все равно надо.

Ну и тренеров нужно учить работать. А у нас иногда по два — три тренера в ведущих клубах меняются. Они отвечают за результат, но не всегда имеют время на подготовку. Главной задачей клубов должен быть не результат в чемпионате, а их работа по подготовке игроков для сборной.

Скульптура в честь «Уралочки» — это не памятник мне

— Вам и «Уралочке» перед Лигой наций поставили памятник. Как возникла идея?

— Это не памятник, а скульптурная группа. Называть ее памятником мне — абсолютно неправильно. А идея возникла давно. Мы много ездили по миру. И увидели в Пекине скульптуру в честь волейболисток перед Дворцом спорта. Потом появилась такая же скульптура и в Белгороде, в честь своей мужской команды. Мы пришли к этому попозже. Хорошо, что нашлись люди, которые помогли сделать эту группу, это не государственные деньги.

— Памятники при жизни — в России это редкость…

— Там написано правильно: посвящается «Уралочке». 25-кратный чемпион страны, базовый клуб сборной на протяжении многих лет. Как я сказал, это не памятник мне.

— Вы столько лет проработали в Свердловске, Екатеринбурге. Не было желания поехать куда-то на постоянное место жительства?

— Я же работал за границей, правда, не прекращая работу в «Уралочке». И в этом году исполнилось 50 лет, как здесь работаю. Никуда не собираюсь ни уходить, ни уезжать.

Решение не строить храм в сквере — правильное

— В Екатеринбурге вам нравится?

— Конечно. Не просто нравится, а нужно воспитывать патриотизм, который начинается с мест. Мы создали школу, интернат. Были тяжелые времена, но мы сохранили команду. Теперь в молодежной лиге выиграли шесть чемпионатов из восьми. И даже легионеры приезжают в основном учиться.

— Тяжелые времена — это вы про 1990-е? Даже многократным чемпионам было трудно?

— Выжили, и ладно. Выжили, потому что к нам очень хорошо относились в городе, области, трудовые коллективы. Конечно, и поддержку со стороны Бориса Николаевича Ельцина мы чувствовали. В 1990-е мы практически создали лигу из игроков нашего клуба. «Уралочка» — это уже связь поколений. Та же Ксения Парубец — дочь олимпийской чемпионки Ирины Ильченко, сейчас в школе занимаются дети Беликовой, Сенниковой. Конечно, сейчас денежная мотивация вытесняет принадлежность к месту, уже не всех мы можем удержать.

И все это — пример, как можно было добиваться успеха в регионе, даже в то тяжелое время. Все равно тогда регион развивался. И в итоге пусть мы, может быть, и провинциальный город, но высокоразвитый с точки зрения экономики и культуры. Есть и театры, и научные центры, и передовые предприятия, и ВПК. Вот где были самые сильные рок-клубы в то время, скажите мне?

— Ленинград и Свердловск, пожалуй.

— Конечно. Нужно было же и это развивать. Ведь когда открылись границы, можно было куда хочешь уехать и спортсменам, и артистам. Например, Павел Дацюк уехал в Америку, но теперь возвращается в «Автомобилист».

— Вы рады этой новости?

— Конечно, мне радостно, что люди сохраняют любовь к малой родине. Помнят о ней и спустя десятилетия. Город — это люди. Он их растит, формирует отношение к жизни, воспитывает таланты.

— Главной темой в Екатеринбурге, судя по моему общению с жителями, остается противостояние вокруг сквера около Театра драмы. Вы следили за этой историей?

— Я был в отпуске за городом, лично ситуации не видел. Но исходя их тех сообщений СМИ, который я видел, мнение у меня сложилось. Было принято правильное решение — не строить храм. Горожане отстояли свое право на красивое место на парк на берегу пруда. Мы настроили слишком много храмов в одном месте. Надо оставить небольшой уголок для детей и мам, пусть они гуляют с колясками.

Уважение к женщине — главное, что побуждает ее жить

— Вас много спрашивали про взаимоотношения с женщинами, ваш стиль руководства. Скажите, а вообще бывало такое, что во время тайм-аут кто-то из подопечных вам отвечал? Мог накричать в ответ, например?

— Бывало все. Но я вам так отвечу: что сказала Надежда Радзевич на открытии скульптуры: «Карполь был нам папой». А вы говорите про обиды. Они и сейчас, спустя 40 лет, вспоминают добрым словом.

— Но и на пап тоже ругаются.

— Конечно, ругаются. Но надо проявлять уважение. Помогать решать проблемы жизненные, но и не мешать им, давать принимать решения самостоятельно. Я, например, никогда не вмешивался в личную жизнь. Только создавал атмосферу, чтобы они правильно во всем разбирались. А когда я несколько эмоционально повышал голос в перерывах — что ж, это эмоции.

— Люди называют ваш стиль диктаторским. Правильное слово?

— Люди поверхностно судят. Мой стиль — проявлять уважение, особенно к женщинам. Главное качество, которое их побуждает жить и работать в коллективе. Даже то, что я повышал когда-то голос — не должно влиять. Это как в семье. Родители тоже иногда ругают детей, но отношения и влияние сохраняются.

А без эмоций играть нельзя. И часть успеха в спорте зависит от этого. Та же Радзевич приехала к нам в 17 лет, это 1970 год, пришла из радиотехникума. Надежда пригласила сюда на открытие тренера из оренбургской школы. Родителей у нее уже нет, к сожалению, но клуб помнит. И последнее — 50 лет на одном месте, где постоянно стресс, на высшем напряжении нервной системы. Если бы было что-то не так, и руководители бы поправили, если не уволили. Сейчас мало кто несколько лет держится.

— Да, сейчас вообще быстро увольняют, время такое.

— (смеется) Именно. А 50 лет — это второй результат в истории игровых видов спорта. В Америке в начале века работал человек, который также проработал 50 лет (С 1901 по 1950 год в бейсбольной «Филадельфии» работал Конни Мэк. — Прим. «СЭ»).

— Побить рекорд хотелось бы?

— Дело не в рекордах. Если такое долгожительство, значит, оно было полезным для людей. Все меняется, но нам надо сохранять в людях уважение и любовь к родным, окружающим, дому, стране — несмотря ни на что.

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