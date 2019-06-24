«Иногда нужно “убивать” на площадке». Саммелвуо — о туре в Бразилии
Главный тренер сборной России объяснил, почему не играл Виктор Полетаев и признался, что не в курсе положения дел в турнирной таблице.
Главный тренер сборной России объяснил, почему не играл Виктор Полетаев и признался, что не в курсе положения дел в турнирной таблице.
В ночь на понедельник в матче предварительного раунда мужской Лиги наций сборная России уступила бразильцем со счетом 0:3. Тренерский штаб россиян не выставил на игру с лидером турнира нашего лучшего игрока Виктора Полетаева. В его отсутствии команда Туомаса Саммелвуо не сумела оказать хозяевам тура достойного сопротивления.
— Ваши впечатления от игры с Бразилией? — вопрос Саммелвуо.
— Нам потребовалось время, чтобы освоиться на площадке. Нужно было понять, как играть против такого соперника и в такой атмосфере. Потом потихоньку начали показывать свою игру. Это было похоже на встречу в Урмии с Ираном. Такие матчи с одной стороны очень сложны, но с другой — очень круто участвовать в них. Перед вами олимпийские чемпионы — вперед! Это огромный опыт. Как показал третий сет, мы можем играть с горячим сердцем и холодной головой.
— Чего не хватило, чтобы дожать ту партию? В концовке вели три очка.
— Вот, — показал Туомас на голову. — Плюс опыт. И моя ошибка есть, нужно было раньше подсказать игрокам перейти на планер. У бразильцев с ним постоянно были проблемы. Как, в общем, и у всех команд в этом зале. Тут очень душно, жарко — это сказывается на концентрации. Другое дело, что многие вещи кажутся очевидными уже после игры…
— Что в Иране, что здесь команда теряла солидное преимущество по ходу одной из партий. Вас этот момент беспокоит?
— Я не рассматриваю этот вопрос с точки зрения претензий к
— Чему научил этот?
— Что иногда нужно просто «убивать» на площадке. Да, на той стороне парни с большим волейбольным весом. Ну и что? У них есть очень необычные и интересные атаки, но ведь они тоже приносят только одно очко. Я думаю, нам нужно просто чаще бывать в таких ситуациях. Через игры с соперниками такого уровня мы и будем расти.
— Вам не казалось дерзким выставлять против олимпийских чемпионов, по сути, второй состав?
— А у нас нет второго состава. Только первый. Я никого не делю на основных, запасных или резервных. В сборной России отличные игроки. Мне очень приятно работать с такой командой. И я верю в каждого, кто сейчас здесь.
— Почему против Бразилии не вышел Полетаев?
— Вити в следующем уикенде не будет. А в Австралии у нас важные игры. Нужно было, чтобы Денис Земченок почувствовал тонус. Он должен быть готов. Витя сейчас плюс ко всему не в оптимальных физических кондициях. Вы же знаете, что еще накануне игры с Германией было неизвестно, сможет ли он сыграть. Спасибо медицинскому персоналу, что они
— О чем говорит, что даже в неоптимальных кондициях у него по 70 процентов реализации в атаке?
— Иногда хорошо, когда у игрока голова забита не волейболом, а
— Глядя на вашу работу с «Кузбассом» и в предыдущих турах Лиги наций, возникает ощущение, что вы порой придерживаете коней. Темните с составом на играх, которые не имеют большого турнирного значения.
— Ну, не знаю. Не знаю.
— Если говорить о бразильском туре в целом, остались довольны?
— Конечно, всегда хочется большего. В любом составе я рассчитываю только на победу. Но после Уфы у нас
— Чтобы железно попадать в «Финал шести», нужно одерживать в Австралии две победы.
— Да? Я не знаю.
— Не следите за турнирной таблицей?
— Вообще не смотрю туда. С первого матча не заглядывал. Вот честно. Я живу здесь и сейчас.
— Кто приедет в Брисбен вместо Полетаева?
— Кирилл Клец.
— Перелет в Австралию пугает? 30 часов только в воздухе придется провести.
— Нет. У меня уже был похожий опыт с Финляндией. Мы летали в Канаду, оттуда в Австралию, потом возвращались в Хельсинки. И ничего. Круто посмотреть мир. Надо радоваться этой возможности. .