«Иногда нужно “убивать” на площадке». Саммелвуо — о туре в Бразилии

Источник: Спорт-Экспресс

В ночь на понедельник в матче предварительного раунда мужской Лиги наций сборная России уступила бразильцем со счетом 0:3. Тренерский штаб россиян не выставил на игру с лидером турнира нашего лучшего игрока Виктора Полетаева. В его отсутствии команда Туомаса Саммелвуо не сумела оказать хозяевам тура достойного сопротивления.

— Ваши впечатления от игры с Бразилией? — вопрос Саммелвуо.

— Нам потребовалось время, чтобы освоиться на площадке. Нужно было понять, как играть против такого соперника и в такой атмосфере. Потом потихоньку начали показывать свою игру. Это было похоже на встречу в Урмии с Ираном. Такие матчи с одной стороны очень сложны, но с другой — очень круто участвовать в них. Перед вами олимпийские чемпионы — вперед! Это огромный опыт. Как показал третий сет, мы можем играть с горячим сердцем и холодной головой.

— Чего не хватило, чтобы дожать ту партию? В концовке вели три очка.

— Вот, — показал Туомас на голову. — Плюс опыт. И моя ошибка есть, нужно было раньше подсказать игрокам перейти на планер. У бразильцев с ним постоянно были проблемы. Как, в общем, и у всех команд в этом зале. Тут очень душно, жарко — это сказывается на концентрации. Другое дело, что многие вещи кажутся очевидными уже после игры…

— Что в Иране, что здесь команда теряла солидное преимущество по ходу одной из партий. Вас этот момент беспокоит?

— Я не рассматриваю этот вопрос с точки зрения претензий к кому-то. Знаю, что некоторые после поражений любят искать виноватых. Мы идем другим путем. Внимательно анализируем все и думаем: чему этот опыт должен научить нас?

— Чему научил этот?

— Что иногда нужно просто «убивать» на площадке. Да, на той стороне парни с большим волейбольным весом. Ну и что? У них есть очень необычные и интересные атаки, но ведь они тоже приносят только одно очко. Я думаю, нам нужно просто чаще бывать в таких ситуациях. Через игры с соперниками такого уровня мы и будем расти.

У нас нет второго состава, только первый

— Вам не казалось дерзким выставлять против олимпийских чемпионов, по сути, второй состав?

— А у нас нет второго состава. Только первый. Я никого не делю на основных, запасных или резервных. В сборной России отличные игроки. Мне очень приятно работать с такой командой. И я верю в каждого, кто сейчас здесь.

— Почему против Бразилии не вышел Полетаев?

— Вити в следующем уикенде не будет. А в Австралии у нас важные игры. Нужно было, чтобы Денис Земченок почувствовал тонус. Он должен быть готов. Витя сейчас плюс ко всему не в оптимальных физических кондициях. Вы же знаете, что еще накануне игры с Германией было неизвестно, сможет ли он сыграть. Спасибо медицинскому персоналу, что они все-таки сумели восстановить его. У Полетаева есть некоторые проблемы со спиной.

— О чем говорит, что даже в неоптимальных кондициях у него по 70 процентов реализации в атаке?

— Иногда хорошо, когда у игрока голова забита не волейболом, а чем-то другим.

— Глядя на вашу работу с «Кузбассом» и в предыдущих турах Лиги наций, возникает ощущение, что вы порой придерживаете коней. Темните с составом на играх, которые не имеют большого турнирного значения.

— Ну, не знаю. Не знаю.

С первого матча не заглядывал в турнирную таблицу

— Если говорить о бразильском туре в целом, остались довольны?

— Конечно, всегда хочется большего. В любом составе я рассчитываю только на победу. Но после Уфы у нас та-а-акое (Саммелвуо развел руками. — Прим. «СЭ») турне, для многих это первый опыт. В таком режиме тренировочного процесса практически нет. Все время занимают переезды и восстановление. А команда должна быть в тонусе. Впереди у нас очередная важная неделя.

— Чтобы железно попадать в «Финал шести», нужно одерживать в Австралии две победы.

— Да? Я не знаю.

— Не следите за турнирной таблицей?

— Вообще не смотрю туда. С первого матча не заглядывал. Вот честно. Я живу здесь и сейчас.

— Кто приедет в Брисбен вместо Полетаева?

— Кирилл Клец.

— Перелет в Австралию пугает? 30 часов только в воздухе придется провести.