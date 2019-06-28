Чемпионат мира по пляжному волейболу стартует в Гамбурге

Источник: РИА "Новости"

У мужчин участие в чемпионате мира примут Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, Илья Лешуков и Константин Семенов, Никита Лямин и Тарас Мыськив, а также Игорь Величко и Максим Худяков. В женской сетке Россию представят дуэты Надежда Макрогузова / Светлана Холомина и Екатерина Бирлова / Евгения Уколова.

В матчах чемпионата мира примут участие по 48 мужских и женских пар. Они будут разделены на 12 групп по четыре команды в каждой. Общий призовой фонд турнира составит $1 млн. Победители в каждой из сеток получат $60 тыс., 1600 баллов в зачет мирового рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB) и путевки на Олимпийские Игры в Токио 2020 года.

Перед российскими парами на чемпионате мира стоят максимальные задачи. «Мужчины являются одними из фаворитов турнира. Также необходимо отметить, что в команде есть конкуренция. Женщинам же нужно максимально продвинуться по сетке, чтобы набрать рейтинговые очки», — заявил ТАСС президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.