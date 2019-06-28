Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
12Как отдыхает самая красивая биатлонистка мира
00:35 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по пляжному волейболу стартует в Гамбурге

ТАСС, 28 июня. Мировое первенство по пляжному волейболу начнется в пятницу в Гамбурге (Германия). Россию на турнире представят четыре мужские и две женские пары.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У мужчин участие в чемпионате мира примут Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, Илья Лешуков и Константин Семенов, Никита Лямин и Тарас Мыськив, а также Игорь Величко и Максим Худяков. В женской сетке Россию представят дуэты Надежда Макрогузова / Светлана Холомина и Екатерина Бирлова / Евгения Уколова.

В матчах чемпионата мира примут участие по 48 мужских и женских пар. Они будут разделены на 12 групп по четыре команды в каждой. Общий призовой фонд турнира составит $1 млн. Победители в каждой из сеток получат $60 тыс., 1600 баллов в зачет мирового рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB) и путевки на Олимпийские Игры в Токио 2020 года.

Перед российскими парами на чемпионате мира стоят максимальные задачи. «Мужчины являются одними из фаворитов турнира. Также необходимо отметить, что в команде есть конкуренция. Женщинам же нужно максимально продвинуться по сетке, чтобы набрать рейтинговые очки», — заявил ТАСС президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Чемпионат мира пройдет с 28 июня по 7 июля.

 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
РПЛ не нужны иностранные клубы. Почему идея Гинера не сработает
Футболисты «Краснодара» победили ЦСКА в Австрии (видео)
Как проводит отпуск самая красивая биатлонистка мира (фото)
«Барселона» расстанется с полузащитником
Сборная России на ЧМ-2018: как это было (фото)
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника
Канадская красотка покорила русского хоккеиста (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь