Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
20Первая победа Игнашевича в «Торпедо»
12Как отдыхает самая красивая биатлонистка мира
14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Леон: В России слишком много пьют, а потом дерутся

Бывший доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон рассказал о впечатлениях, которые у него остались от России.

Наверх

«Россия известна тем, что люди там слишком много пьют, а потом дело доходит до драки. За четыре года я видел немало драк. Когда подобное начиналось, я говорил себе: пусть дерутся, я вмешиваться не буду. Тот, кто начинает их разнимать, скорее сам получает по голове, чем действительно останавливает драку.

Раньше я слышал немало о том, как русские употребляют. Некоторые вещи меня больше не поражали. Хотя я был удивлён, увидев, как много алкоголя употребляется на вечеринках и с какой скоростью в России пьют. Тост следует за тостом. Я не из тех, кто напивается ради веселья, поэтому со своими коллегами в России я не соревновался. Я предпочитал менее крепкие напитки, — цитирует Леона Sportowe Fakty.

В минувшем сезоне Леон играл за итальянскую «Перуджу».

 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
Как «Нью-Йорк Рейнджерс» стал самым русским клубом НХЛ
«Барселона» установила ценник на форварда в 400 миллионов евро
«Едва не продал «Золотую бутсу»: 25 лет рекорду Олегу Саленко
Иванка Трамп, «Битлз» и пьяный дебош: как Уэйн Руни живет в США
Россиянки потерпели второе поражение подряд на ЧЕ по баскетболу
Два топ-пилота разбили свои болиды во второй практике в Австрии
Российская легкоатлетка дисквалифицирована из-за допинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь