Леон: В России слишком много пьют, а потом дерутся

«Россия известна тем, что люди там слишком много пьют, а потом дело доходит до драки. За четыре года я видел немало драк. Когда подобное начиналось, я говорил себе: пусть дерутся, я вмешиваться не буду. Тот, кто начинает их разнимать, скорее сам получает по голове, чем действительно останавливает драку.

Раньше я слышал немало о том, как русские употребляют. Некоторые вещи меня больше не поражали. Хотя я был удивлён, увидев, как много алкоголя употребляется на вечеринках и с какой скоростью в России пьют. Тост следует за тостом. Я не из тех, кто напивается ради веселья, поэтому со своими коллегами в России я не соревновался. Я предпочитал менее крепкие напитки, — цитирует Леона Sportowe Fakty.