Сборная России победила австралийцев в матче Лиги наций

Сборная России победила австралийцев в матче Лиги наций

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Австралии в матче предварительного этапа Лиги наций.