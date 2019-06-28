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14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России победила австралийцев в матче Лиги наций

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Австралии в матче предварительного этапа Лиги наций.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в австралийском Брисбене, завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:15, 25:18). В составе россиян Денис Земченок набрал 15 очков, Ярослав Подлесных — 13.

В субботу российская команда сыграет со сборной Аргентины.

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