Голодные и злые. Россия не оставила шансов Австралии

Источник: Спорт-Экспресс

Россия — Австралия — 3:0 (25:20, 25:15, 25:18)

Р: Земченок (15), Подлесных (13), Воронков (7), Куркаев (7)

А: Стоктон (7), Грэм (5), Уильямс (5).

Во всех предыдущих выездных турах хозяева оставляли нашу сборную на десерт — на вечер воскресенья. Так было и в Сербии, и в Иране, и в Бразилии. Россия в волейболе — топ-сборная. Матч с ней для любой команды — это огромный опыт и гарантия зрительского интереса. Примерно как Франция или Испания в футболе. Так вот австралийцы решили сыграть с самой статусной командой тура уже в пятницу.

Почему? Хитрость в рамках дозволенного. Россия добиралась до Зеленого континента из Бразилии 42 часа и в отель заселилась только в четверг ночью. Очевидно, что ни о какой свежести речи идти не могло. Самый разгар акклиматизации. Некоторые не спят вообще.

Вот хозяева и решили попробовать взять действующих чемпионов Европы тепленькими. Ни разу в своей истории Россию Австралия не побеждала. А тут такой шанс! И второго такого, когда наша команда будет в столь ослабленном составе и тяжелом состоянии, может просто не быть.

Питание налаживается

Если понять игры с расписанием можно — тут никаких ограничений нет, то вот с организацией получилось некрасиво. Совершенно неожиданно для всех в студенческом кампусе, куда поселили команды, возникли серьезные проблемы с питанием. В регламенте Лиги наций прописаны четкие правила на этот счет, но тут они не соблюдались даже на половину. Такого скудного выбора блюд не было нигде. Как объяснил главный по кухне, проблема в том, что Австралийская федерация выделила слишком ограниченный бюджет. Они бы и рады приготовить что-то еще, да не на что.

Наша делегация оставлять это так просто не собиралась. В результате в пятницу утром в гостинице была делегация во главе с президентом Австралийской федерации волейбола. Посмотрели, извинились, обещали исправиться. И уже на обеде было веселее, по крайней мере, появились овощи. И гарантии по поводу ужина. А то накануне, узнав, что с игры команда может приехать в районе 23 часов, повара жали плечами и говорили, что они так долго ждать не могут. Рабочее время закончится — пойдут домой.

Но бардак с питанием — это не злые проделки с целью выбить Россию из колеи. Местная команда живет ровно в том же общежитии. Просто австралийцы хотели провести этап максимально экономично — и явно перегнули палку. Принимать так же гостеприимно, как, например, в Иране — дело добровольное, однако прописанные в регламенте правила выполнять должны все. Не согласны? Выходите из Лиги наций. Как заметил гид, при этом всем обидно за страну. Ведь сам Брисбен — просто фантастический город. Современный, красивый, уютный, зеленый, спортивный. И очень не хотелось бы, чтобы из-за проблем с организацией у кого-то из ребят остались о нем негативные впечатления.

Без шансов, без вариантов

Наши волейболисты приехали на арену злые, голодные и уставшие. В спорте это порой даже лучше, чем сытость и самодовольство. Главное не перебарщивать. Сегодня, видимо, было в самый раз.

Россия просто смела хозяев с площадки. Такое ощущение, что это австралийцы проделали сумасшедший путь в Брисбен и прилетели только накануне. Команда «зеленых» выглядела на удивление вяло. И совершенно беспомощно в нападении. После двух сетов у нашей команды было 62% реализации, у Австралии — 29. При такой колоссальной разнице остальное просто не имеет значения. В третьем сете хозяева подтянулись и значительно добавили в приеме, но им это не особенно помогло.

При этом Туомас Саммелвуо до последнего не производил замен. Не хотел, чтобы в этой игре хотя бы что-то менялось. Игорь Кобзарь, Ильяс Куркаев, Иван Яковлев, Ярослав Подлесных, Федор Воронков, Денис Земченок и либеро Валентин Голубев отыграли от звонка до звонка. И сделали это предельно собранно. России нужна была эта победа — и она ее добилась. Несмотря ни на какие трудности.