Голодные и злые. Россия не оставила шансов Австралии
Наша команда в шаге от «Финала шести».
Наша команда в шаге от «Финала шести».
Россия — Австралия — 3:0 (25:20, 25:15, 25:18)
Р: Земченок (15), Подлесных (13), Воронков (7), Куркаев (7)
А: Стоктон (7), Грэм (5), Уильямс (5).
Во всех предыдущих выездных турах хозяева оставляли нашу сборную на десерт — на вечер воскресенья. Так было и в Сербии, и в Иране, и в Бразилии. Россия в волейболе —
Почему? Хитрость в рамках дозволенного. Россия добиралась до Зеленого континента из Бразилии 42 часа и в отель заселилась только в четверг ночью. Очевидно, что ни о какой свежести речи идти не могло. Самый разгар акклиматизации. Некоторые не спят вообще.
Вот хозяева и решили попробовать взять действующих чемпионов Европы тепленькими. Ни разу в своей истории Россию Австралия не побеждала. А тут такой шанс! И второго такого, когда наша команда будет в столь ослабленном составе и тяжелом состоянии, может просто не быть.
Если понять игры с расписанием можно — тут никаких ограничений нет, то вот с организацией получилось некрасиво. Совершенно неожиданно для всех в студенческом кампусе, куда поселили команды, возникли серьезные проблемы с питанием. В регламенте Лиги наций прописаны четкие правила на этот счет, но тут они не соблюдались даже на половину. Такого скудного выбора блюд не было нигде. Как объяснил главный по кухне, проблема в том, что Австралийская федерация выделила слишком ограниченный бюджет. Они бы и рады приготовить
Наша делегация оставлять это так просто не собиралась. В результате в пятницу утром в гостинице была делегация во главе с президентом Австралийской федерации волейбола. Посмотрели, извинились, обещали исправиться. И уже на обеде было веселее, по крайней мере, появились овощи. И гарантии по поводу ужина. А то накануне, узнав, что с игры команда может приехать в районе 23 часов, повара жали плечами и говорили, что они так долго ждать не могут. Рабочее время закончится — пойдут домой.
Но бардак с питанием — это не злые проделки с целью выбить Россию из колеи. Местная команда живет ровно в том же общежитии. Просто австралийцы хотели провести этап максимально экономично — и явно перегнули палку. Принимать так же гостеприимно, как, например, в Иране — дело добровольное, однако прописанные в регламенте правила выполнять должны все. Не согласны? Выходите из Лиги наций. Как заметил гид, при этом всем обидно за страну. Ведь сам Брисбен — просто фантастический город. Современный, красивый, уютный, зеленый, спортивный. И очень не хотелось бы, чтобы
Наши волейболисты приехали на арену злые, голодные и уставшие. В спорте это порой даже лучше, чем сытость и самодовольство. Главное не перебарщивать. Сегодня, видимо, было в самый раз.
Россия просто смела хозяев с площадки. Такое ощущение, что это австралийцы проделали сумасшедший путь в Брисбен и прилетели только накануне. Команда «зеленых» выглядела на удивление вяло. И совершенно беспомощно в нападении. После двух сетов у нашей команды было 62% реализации, у Австралии — 29. При такой колоссальной разнице остальное просто не имеет значения. В третьем сете хозяева подтянулись и значительно добавили в приеме, но им это не особенно помогло.
При этом Туомас Саммелвуо до последнего не производил замен. Не хотел, чтобы в этой игре хотя бы
Теперь для гарантированного попадания в «Финал шести» нам в двух оставшихся матчах (Аргентина и Китай) нужно выиграть хотя бы раз. То есть уже в субботу Россия может обеспечить себе путевку в Чикаго.