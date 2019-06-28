Белорусские волейболисты сыграют с Египтом и Кубой в переходном турнире Лиги Наций

После успешного выступления в золотой Евролиге (второе место) подопечные Виктора Бекши поборются за право сыграть в самом престижном коммерческом турнире для национальных команд. В Любляне (Словения) состоится квалификационный турнир. Шесть команд разделены на две группы: Турция, Словения, Чили — А; Беларусь, Египет, Куба — В. Первый матч белорусы проведут 3 июля с Египтом (18.30), а 4 июля встретятся с Кубой (18.30).

В полуфинале 6 июля сыграют по две лучшие команды, 7 июля в финале будет разыграна путевка в Лигу Наций.

В столицу Словении сборная Беларуси отправится без основного пасующего Алексея Кураша, которого заменит Дмитрий Ваш. Основная ставка на месте связующего игрока тренерским штабом будет сделана на Константина Тюшкевича.