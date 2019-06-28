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18:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты сыграют с Египтом и Кубой в переходном турнире Лиги Наций

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу узнала соперников в переходном турнире Лиги Наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После успешного выступления в золотой Евролиге (второе место) подопечные Виктора Бекши поборются за право сыграть в самом престижном коммерческом турнире для национальных команд. В Любляне (Словения) состоится квалификационный турнир. Шесть команд разделены на две группы: Турция, Словения, Чили — А; Беларусь, Египет, Куба — В. Первый матч белорусы проведут 3 июля с Египтом (18.30), а 4 июля встретятся с Кубой (18.30).

В полуфинале 6 июля сыграют по две лучшие команды, 7 июля в финале будет разыграна путевка в Лигу Наций.

В столицу Словении сборная Беларуси отправится без основного пасующего Алексея Кураша, которого заменит Дмитрий Ваш. Основная ставка на месте связующего игрока тренерским штабом будет сделана на Константина Тюшкевича.

Мужская сборная Беларуси никогда еще не участвовала в Лиге Наций, ранее носившей название Мировой лиги. Главным турниром для белорусов в текущем сезоне станет чемпионат Европы. Национальная команда сыграет на предварительной стадии с 12 по 17 сентября в Любляне со Словенией, Россией, Северной Македонией, Финляндией и Турцией.

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