Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций

Встреча, состоявшаяся в Брисбене (Австралия), завершилась со счетом 3−2 (25:19, 22:25, 25:18, 21:25, 15:11) в пользу россиян. В составе победителей Игорь Филиппов набрал 17 очков, Денис Земченок — 15, Федор Воронков — 14.

Российская команда одержала 11 побед в 14 встречах и наряду с командами Бразилии и Ирана обеспечила себе место «Финале шести» Лиги наций. Финальный этап турнира пройдет в Чикаго 10—14 июля .