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11:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Аргентины в матче предварительного этапа Лиги наций и гарантировала себе место в «Финале шести».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в Брисбене (Австралия), завершилась со счетом 3−2 (25:19, 22:25, 25:18, 21:25, 15:11) в пользу россиян. В составе победителей Игорь Филиппов набрал 17 очков, Денис Земченок — 15, Федор Воронков — 14.

Российская команда одержала 11 побед в 14 встречах и наряду с командами Бразилии и Ирана обеспечила себе место «Финале шести» Лиги наций. Финальный этап турнира пройдет в Чикаго 10—14 июля.

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