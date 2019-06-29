Россия в «Финале шести! Теперь официально

Источник: Спорт-Экспресс

Лига наций. Мужчины. Предварительный раунд

Россия — Аргентина — 3:2 (25:19, 22:25, 25:18, 22:25, 15:11).

Р: Филиппов (16), Земченок (15), Подлесных (13), Куркаев (15), Подлесных (14), Воронков (13), Кобзарь (6), Ковалев (1).

А: Лима (20), Соле (16), Паласиос (15).

Аргентина ко второй половине Лиги наций набрала мощный ход. Южноамериканцы выиграли пять из шести последних матчей. Среди поверженных — Франция, Италия, Сербия. А уступили только Польше — 17:19 на тай-брейке.

Благодаря такому рывку перед началом игры с Россией они еще сохраняли шансы на «Финал шести». Закрутка в турнирной таблице вообще интересная. Все понятно перед сегодняшними матчами было только с Бразилией и Ираном. Ну и, само собой, с США — хозяевами финала. А вот на остальные три места — сразу шесть претендентов. У России, Франции и Польши ситуация, конечно, куда предпочтительнее, чем у Италии, Канады и Аргентины, но при определенных раскладах любая из этих команда могла пролететь мимо Чикаго.

Русские трибуны

Если для России неудача в этом матче была совсем не критична, то Аргентину устраивала исключительно победа. Желательно в трех-четырех сетах. Однако по дебюту игры стало понятно, что мотивации и желания у подопечных Туомаса Саммелвуо ничуть не меньше.

Начало — 9:5.

— Убивай! — закричал кто-то с трибун во время атаки Дениса Земченка. И тот реализовал свою третью атаку в матче, увеличив счет до «плюс» пяти.

— Молодец, — тут же констатировал еще один болельщик. Русской речи на арене много. Как и флагов. В Брисбене немало русскоговорящих и многие приезду нашей сборной очень рады. Флаги, триколор на щеках — все как положено. А Виктор Лазарев, уроженец Екатеринбурга, даже подарок подготовил. Лучшему, по его мнению, игроку встречи.

Интересно, что австралийская пресса особого интереса к турниру не проявила. Мест на медиа-трибуне всего пять. Но этого оказалось достаточно. Больше того, мой сосед во время игры вообще смотрел регби через телефон.

Россия же спокойно довела партию до победы. Имела семь сетболов, парочку не реализовала, но нервничать не заставила.

Рано поверили

Наверное, именно чрезмерно легкое начало сыграло с командой злую шутку. Все опасались, что после тяжелейшего перелета России тяжело дадутся игры что с Австралией, что с Аргентиной. На деле же получалось, что волноваться не пришлось ни в одной из партий. Еще и организаторы разобрались с питанием. Не этап, сказка.

Вот и чуть расслабились раньше времени. А Аргентина — не та команда, с которой это можно делать. Плюс разошелся Эзекиль Паласиос — мощный диагональный. С четких передач Лучано де Чекко он то и дело терзал нашу защиту. По итогам двух партий у него было семь реализаций из девяти.

Наши спохватились уже при 17:20. В этот момент отменное чутье продемонстрировал Саммелвуо. Сначала выпустил на подачу Ивана Яковлева — и тот тут же удивил планером аргентинского либеро, в результате чего атаки у соперника толком не получилось и один брейковый мяч был отыгран. А потом сработала еще одна замена. Вышедший на блок вместо Игоря Кобзаря Дмитрий Ковалев сделал ровно то, для чего его выпускали. 21:21!

Увы, затем у Аргентины полетели подачи, и спасти эту партию все-таки не удалось.

Филиппов получил приз зрительских симпатий

Россия завелась. Команда заиграла собраннее, удалось закрыть Паласиоса. Семь из девяти превратились в девять из 16. Заработал блок. Особенно преуспел в этом элементе Игорь Филиппов — из 12 российских чехлов по итогам игры сразу пять его (на официальном сайте даже семь, но по данным наших статистиков, которые в 99 процентах случаев точнее, именно пять). Уверенно взяли сет.

Однако Аргентина сдаваться не собиралась. Терять им было нечего. Де Чекко своими сверхбыстрыми передачами наглядно демонстрировал, почему его называют одним из лучших связующих мира. А Россия просела в атаке. Лишь 42 процента. И, догоняя всю партию, в концовке, как и два сета назад, отпустила соперника.

Тай-брейк.

Перед его началом ко мне подошел Виктор — тот самый болельщик.

— Заключили с товарищем пари: если побеждаем сегодня, мы берем билеты — и едем в Чикаго. Поддерживать дальше.

Наша сборная в тот момент еще не знала, какая ответственность лежала на ней в пятой партии.

Началась она нервно. Проигрывали 4:5. Из этих пяти — четыре наши собственные ошибки на подаче…

Благо, атака работала исправно. После блок-аута Подлесных — 8:7. Меняемся сторонами. Переходим на неудачную — ту, на которой сегодня еще никто не выигрывал. На этот раз правило не сработало. Мастерство и желание победить оказались сильнее суеверий.

Точку в матче эйсом поставил Кобзарь.