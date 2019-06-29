Россияне Красильников и Стояновский вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

Красильников и Стояновский набрали четыре очка и гарантировали себе участие в плей-офф турнира. Даже в случае поражения в матче заключительного тура группы С против австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста, который пройдет 1 июля, они не опустятся ниже второго места. Соперники российских волейболистов по стадии 1/16 финала определятся позднее.