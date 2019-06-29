Россияне Красильников и Стояновский вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу
ТАСС, 29 июня. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу и досрочно вышли в
ТАСС, 29 июня. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу и досрочно вышли в
Российские спортсмены обыграли итальянцев Алекса Раньери и Марко Каминати — 21:16, 21:18.
Красильников и Стояновский набрали четыре очка и гарантировали себе участие в
Остальные восемь пар, которые займут третьи места в группе, сыграют за право попасть в 1/16 финала.
Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.