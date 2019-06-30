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16:25 (мск), источник: ТАСС

Россиянки Уколова и Бирлова проиграли во втором матче ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 30 июня. Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова потерпели поражение во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Российские спортсменки уступили канадкам Саре Паван и Мелиссе Хумане-Паредес со счетом 21:18, 17:21, 13:15. Российские волейболистки выступают в группе I с американками (Келли Клас / Сара Спонсил) и колумбийскими спортсменками (Юли Аяла / Диана Риос). Встреча между ними завершилась со счетом 21:8, 21:9 в пользу американских волейболисток.

Россиянки потерпели на турнире два поражения, столько же у представительниц Колумбии, американки и канадки одержали по две победы. В следующем туре россиянки сыграют против колумбиек 2 июля.

Команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие пары из тех, кто станут третьими, сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь сборных, занявших третьи места в группе, сыграют друг с другом за право продолжить борьбу на турнире.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители в каждой из сеток получат $60 тыс., 1600 баллов в зачет мирового рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB) и путевки на Олимпийские Игры в Токио 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.

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