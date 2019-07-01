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1 июля, источник: ТАСС

Россиянки Макрогузова и Холомина проиграли во втором матче на ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 1 июля. Российские спортсменки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина потерпели поражение во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Российские спортсменки уступили аргентинкам Ане Гальяй и Фернанде Перейру со счетом 21:15, 17:21, 14:16. В другом матче группы K американки Саммер Росс и Сара Хьюз обыграли китаянок Мэймэй Линь и Цзиньцзинь Цзэн со счетом 21:19, 21:13.

В турнирной таблице группы лидируют американки (4 очка). Далее идут команды Аргентины, России (по 3 очка) и Китая (2). В заключительном туре россиянки сыграют против американок 2 июля.

На турнире 48 пар разделены на 12 групп. Команды, занявшие первые два места, а также четыре лучшие пары из ставших третьими сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь пар, которые займут третьи места в группе, сыграют за право попасть в 1/16 финала.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.

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