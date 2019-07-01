Красильников и Стояновский стали первыми в своей группе на ЧМ по пляжному волейболу

Красильников и Стояновский досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. По результатам группового этапа они набрали шесть очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. Соперник по 1/16 финала определится позднее.

Россиянки Макрогузова и Холомина проиграли во втором матче на ЧМ по пляжному волейболу