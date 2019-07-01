Красильников и Стояновский стали первыми в своей группе на ЧМ по пляжному волейболу
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу и вышли в
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу и вышли в
Российские спортсмены обыграли австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста — 24:22, 21:11.
Красильников и Стояновский досрочно обеспечили себе выход в
Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.