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1 июля, источник: ТАСС

Красильников и Стояновский стали первыми в своей группе на ЧМ по пляжному волейболу

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу и вышли в плей-офф из группы с первого места. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены обыграли австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста — 24:22, 21:11.

Красильников и Стояновский досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. По результатам группового этапа они набрали шесть очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. Соперник по 1/16 финала определится позднее.

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На турнире 48 пар разделены на 12 групп. Команды, занявшие первые два места, а также четыре лучшие пары из ставших третьими сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь пар, которые займут третьи места в группе, сыграют за право попасть в 1/16 финала.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.

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