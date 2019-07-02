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2 июля, источник: ТАСС

Семенов и Лешуков проиграли в последнем матче группового этапа ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 2 июля. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков проиграли в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены уступили бразильцам Алисону и Альваро Фильо со счетом 24:26, 19:21. В другом матче группы Е американцы Уилльям Аллен и Стаффорд Слик обыграли катарцев Тамера Абдельрасула и Ассама Махмуда (21:13, 21:11).

Семенов и Лешуков заняли третье место в группе Е. По итогам группового этапа во вторник определятся 28 вышедших в 1/16 финала команд. Еще четыре пары станут известны после встреч среди восьми худших команд из тех, кто занял третье место в группе, эти игры пройдут в среду.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.

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