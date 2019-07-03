Сборная США обыграла команду Польши в первом матче «Финала шести» женской Лиги наций

Матч завершился со счетом 3−1 (21:25, 25:16, 25:15, 26:24) в пользу американок. Позднее в среду состоится еще одна встреча «Финала шести», в которой встретятся сборные Китая и Турции.

В финальный этап вышли пять лучших команд по результатам группового этапа и сборная Китая на правах хозяек турнира. Команды разделены на две группы: в группе А выступают команды Турции, Китая и Италии, в группе B играют сборные США, Польши и Бразилии. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

В следующем матче группы B, который состоится в четверг, встретятся сборные Польши и Бразилии.