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3 июля, источник: ТАСС

Сборная США обыграла команду Польши в первом матче «Финала шести» женской Лиги наций

ТАСС, 3 июля. Женская сборная США по волейболу одержала победу над командой Польши в матче группы В «Финала шести» Лиги наций. Финальный раунд турнира проходит в китайском Нанкине.

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Матч завершился со счетом 3−1 (21:25, 25:16, 25:15, 26:24) в пользу американок. Позднее в среду состоится еще одна встреча «Финала шести», в которой встретятся сборные Китая и Турции.

В финальный этап вышли пять лучших команд по результатам группового этапа и сборная Китая на правах хозяек турнира. Команды разделены на две группы: в группе А выступают команды Турции, Китая и Италии, в группе B играют сборные США, Польши и Бразилии. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

В следующем матче группы B, который состоится в четверг, встретятся сборные Польши и Бразилии.

Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в «Финал шести». В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований. Действующим победителем Лиги наций является команда США, первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году.

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