Сборная Турции обыграла команду Китая в матче «Финала шести» женской Лиги наций

Матч завершился со счетом 3−1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:22) в пользу турчанок. Ранее в среду сборная США обыграла команду Польши со счетом 3−1 в матче группы B.

В финальный этап, который проходит с 3 по 7 июля, вышли пять лучших команд по результатам группового этапа, а также сборная Китая на правах хозяек турнира. Команды разделены на две группы: в группе А выступают команды Турции, Китая и Италии, в группе B играют сборные США, Польши и Бразилии. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

В следующем матче группы А, который состоится в четверг, встретятся сборные Италии и Турции.