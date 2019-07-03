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3 июля, источник: ТАСС

Сборная Турции обыграла команду Китая в матче «Финала шести» женской Лиги наций

ТАСС, 3 июля. Женская сборная Турции по волейболу одержала победу над командой Китая в матче группы А «Финала шести» Лиги наций. Финальный раунд турнира проходит в китайском Нанкине.

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Матч завершился со счетом 3−1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:22) в пользу турчанок. Ранее в среду сборная США обыграла команду Польши со счетом 3−1 в матче группы B.

В финальный этап, который проходит с 3 по 7 июля, вышли пять лучших команд по результатам группового этапа, а также сборная Китая на правах хозяек турнира. Команды разделены на две группы: в группе А выступают команды Турции, Китая и Италии, в группе B играют сборные США, Польши и Бразилии. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

В следующем матче группы А, который состоится в четверг, встретятся сборные Италии и Турции.

Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в «Финал шести». В 2018 году женская команда России заняла седьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла выйти в финал соревнований. Действующим победителем Лиги наций является команда США, первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году.

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