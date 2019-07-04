Россияне Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала ЧМ по пляжному волейболу
ТАСС, 4 июля. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили в первом раунде
ТАСС, 4 июля. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили в первом раунде
Российские спортсмены обыграли чехов Ондрея Перушича и Давида Швайнера со счетом 21:13, 29:27.
Матчи второго раунда
Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.