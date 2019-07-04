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4 июля, источник: ТАСС

Россияне Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 4 июля. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили в первом раунде плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу и вышли 1/8 финала турнира. Соревнования проходят в немецком Гамбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены обыграли чехов Ондрея Перушича и Давида Швайнера со счетом 21:13, 29:27.

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Красильников и Стояновский по результатам группового этапа набрали шесть очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. В 1/8 финала россияне сыграют с победителями матча американцев Джейка Гибба и Тэйлора Крэбба против испанцев Пабло Эрреры и Андриана Гавиры.

Матчи второго раунда плей-офф пройдут 5 июля.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.

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