Россияне Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала ЧМ по пляжному волейболу

Россиянки Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу

Красильников и Стояновский по результатам группового этапа набрали шесть очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. В 1/8 финала россияне сыграют с победителями матча американцев Джейка Гибба и Тэйлора Крэбба против испанцев Пабло Эрреры и Андриана Гавиры.