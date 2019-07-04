Белорусские волейболисты уступили Кубе в квалификации Лиги наций

В турнире в Любляне, где проходят матчи группы В, латиноамериканская дружина провела первую игру и доказала, что способна вернуться в элиту мирового волейбола. Более молодая и свежая кубинская команда благодаря мощной атаке постаралась получить преимущество, но уже к концу первого сета белорусы смогли оказать сопротивление и заработать важные очки во второй партии. Подопечные Виктора Бекши уверенно действовали на блоке, а в атаке диагональный Родион Мискевич реализовывал свои возможности.