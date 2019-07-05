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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семенов и Лешуков уступили американцам в 1/8 финала чемпионата мира

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне в пятницу потерпели поражение от американцев Три Борна и Тревора Крэбба со счетом 18:21, 18:21.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 7 июля.

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