Семенов и Лешуков уступили американцам в 1/8 финала чемпионата мира
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге.
Россияне в пятницу потерпели поражение от американцев Три Борна и Тревора Крэбба со счетом 18:21, 18:21.
Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 7 июля.