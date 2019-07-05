Семенов и Лешуков уступили американцам в 1/8 финала чемпионата мира

Семенов и Лешуков уступили американцам в 1/8 финала чемпионата мира

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге.