Волейболистки сборной России победили команду Таиланда на Универсиаде
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Волейболистки сборной России обыграли команду Таиланда в первом матче группового этапа на Универсиаде в Неаполе.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Волейболистки сборной России обыграли команду Таиланда в первом матче группового этапа на Универсиаде в Неаполе.
Встреча группы А, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:15, 25:19) в пользу россиянок.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Мексики в субботу.