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18:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки сборной России победили команду Таиланда на Универсиаде

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Волейболистки сборной России обыграли команду Таиланда в первом матче группового этапа на Универсиаде в Неаполе.

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Встреча группы А, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:15, 25:19) в пользу россиянок.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Мексики в субботу.

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