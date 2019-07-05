Глава Международной федерации волейбола убежден, что Россия успешно проведет ЧМ-2022

Источник: РИА "Новости"

В мае стало известно, что матчи чемпионата мира 2022 года пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе. Еще два города, которые примут матчи турнира, определятся позднее.

«Подготовка к чемпионату мира по волейболу среди мужчин 2022 года идет непрерывно, мы уверены, что Россия подготовит соревнование мирового уровня. Мы очень тесно сотрудничаем с Всероссийской федерацией волейбола, которая полностью понимает и принимает преобразования, которые происходят в волейболе и в FIVB», — сказал Граса.

«Наши матчи теперь сопровождаются динамичными спортивными представлениями, с огнями, диджеями и ведущими, что создает невероятные впечатления от волейбола для спортсменов и болельщиков. Кроме того, последние технологические достижения в нашей системе видеоповторов гарантируют, что исход матчей решается игроками, а не судьями. Учитывая популярность волейбола в России, где турнир примет ряд знаковых городов, мы с нетерпением ждем зрелищный чемпионата мира, который пройдет через три года», — добавил он.