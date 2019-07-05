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5 июля, источник: ТАСС

Российские волейболисты победили команду Португалии в матче на Универсиаде

ТАСС, 5 июля. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в стартовом матче группового этапа на Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

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Матч завершился со счетом 24:26, 25:15, 25:20, 25:17 в пользу россиян. В другом матче группы B сборная США обыграла команду Южной Кореи (3−2). В следующем туре, который пройдет в субботу, сборная России сыграет с южнокорейцами.

В волейбольном турнире Универсиады 20 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. На Универсиаде-2017 в Тайване женская сборная России завоевала серебро.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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